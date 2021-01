Duetti Giorgione: la serie B1 riparte sabato, stavolta per davvero

Per le castellane è in programma una trasferta alle 21 a Castel D'Azzano contro il Vivigas. Per l'occasione è convocata anche l'under 17 Angela Facchinato

Chiamatelo ormai campionato del sol 2021. Oppure il campionato dalla formula anti covid, dalle porte sempre chiuse o quello dopo un anno di stop. Quel che conta è che sabato la serie B torna in campo. Per davvero. L’esordio del Duetti è fissato alle 21 a Castel D’Azzano, nella bassa veronese. Avversario di turno il Vivigas Arena. «Dopo quasi un anno di competizioni ferme, non potete immaginare quanta sia la voglia di tornare a giocare una gara ufficiale – ammette il tecnico Paolo Carotta - Le incognite sono molte perché oltre al non poter prevedere come possa reagire la squadra dopo un così lungo periodo di soli allenamenti, si tratterà della prima partita di un nuovo campionato. Affronteremo inoltre una formazione di ottimo valore e per giunta in casa loro». Anche il Duetti ha allestito una formazione di tutto rispetto ma, probabilmente, sarà il fattore agonistico a fare la differenza: «Almeno in questa prima partita prevedo che vincerà chi avrà accumulato più voglia di tornare a giocare. Le ragazze sono molto cariche, il morale e l’entusiasmo in palestra sono sempre rimasti molto alti, nonostante la situazione generale. Perciò resto fiducioso».

Si giocherà da qui a giugno, Covid permettendo, e lo si farà a porte chiuse. Tutti i team sono organizzati per trasmettere gli incontri in diretta video appoggiandosi prevalentemente alle piattaforme Facebook e YouTube. La formula, particolarmente articolata, prevede tre diverse fasi. In questo primo mini girone il Duetti giocherà sempre all’interno della regione. Infine, si segnala che per questa prima partita dal settore giovanile è convocata anche l'under 17 Angela Facchinato.