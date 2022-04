Dynamic Billard Treviso Open: i campioni mondiali del biliardo arrivano nella Marca

I più grandi giocatori di biliardo d'Europa tornano a Treviso per l'annuale Dynamic Billard Treviso Open che si svolgerà al BHR Treviso Hotel da sabato 30 aprile a lunedì 2 maggio. 200 i giocatori annunciati ad oggi, che rendono il Dynamic Billard Treviso Open uno dei più grandi tornei della serie di sei eventi dell’Euro Tour 2022, graie anche alla presenza di alcuni dei più grandi nomi del panorama europeo. 17 degli attuali Top 20 dell'Euro Tour gareggeranno infatti al BHR, tra cui artisti del calibro di Wojciech Szewczyk (Polonia), recentemente incoronato campione del mondo a 10 palline, il giocatore spagnolo numero 1 in classifica Francisco Sanchez Ruiz, la superstar Joshua Filler (Germania) e il vincitore degli ultimi due eventi dell'Euro Tour, il polacco Wiktor Zielinski.

Ci saranno anche 38 giocatori che terranno alta la bandiera italiana, tra cui Fabio Petroni, celebre veterano, oltre a Daniele Corrieri e Francesco Candela. Come al solito il gioco è a 9 palline e i giocatori competono in un formato a doppia eliminazione, fino ad arrivare a 32 concorrenti, e poi a eliminazione diretta fino al traguardo. Tutte le partite sono gare a 9 rastrelliere con pause alternate. Da non dimenticare che, oltre ai punti della classifica del Tour, il Treviso Open porta anche i punti della classifica mondiale per il sistema recentemente implementato gestito da Matchroom Sport, un ulteriore ed importante incentivo per i giocatori che si esibiranno al BHR Hotel.

«È una grande soddisfazione poter tornare ad ospitare un evento internazionale come il Dynamic Billard Treviso Open – afferma Roberta Basso di BHR Treviso Hotel – una manifestazione che promuove Treviso ben oltre i confini nazionali, attirando turisti desiderosi di conoscere il nostro territorio. Lo vediamo nella nostra struttura, aperta ai tanti visitatori italiani e stranieri desiderosi di scoprire la città ma anche ad iniziative e manifestazioni di ogni tipo. Grazie ai nostri spazi eventi che si sviluppano in oltre 5.000 mq indoor e altrettanti outdoor, ogni iniziativa, compresi matrimoni e feste, è ben accolta al BHR Treviso Hotel, sempre in totale sicurezza».

La serata delle finali si svolgerà al BHR Treviso Hotel lunedì 2 maggio a partire dalle ore 16.00, in una nuova collocazione oraria ideale per accogliere la diretta TV introdotta per il 2022 e che rimarrà in vigore per tutto l'anno. Il torneo è ad ingresso libero. Solamente per le finali del 2 maggio è richiesta la prenotazione obbligatoria (gratuita) scrivendo a press@epbf.com. Maggiori informazioni sul Dynamic Billard Treviso Open sono disponibili al sito www.epbf.com. Tutte le partite possono essere visualizzate in diretta su www.kozoom.com.