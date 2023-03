Eccellenza, l'Opitergina vince di misura a Istrana

ISTRANA - OPITERGINA 0-1



GOL: pt 17’ Tagliapietra



ISTRANA: Rigo (st 1’ Onnivello), Nobile, Rigato, Zanin, Furlanetto, Frassetto, Facioni, Doria (st 20’ Cendron), Pilotto, Fabiano, Lafuenti (st 1’ Vettoretto). All. Bonaldo.



OPITERGINA: Mecchia, Pellegrini (pt 33’ Perinot), Rosina, Cotali, Benedetti, Granzotto, Pontin (st 36’ Tesolat), Carniato (st 34’ Botter), Morbioli (st 14’ Berardi), Akafou (st 43’ Salviato), Tagliapietra. All. Bodo



ARBITRO: Kurti di Mestre



NOTE. Espulso Fabiano. Ammoniti: Cendron, Furlanetto, Mecchia, Akafou.

Quarta vittoria consecutiva per l'Opitergina che riaggancia il treno playoff grazie a una prestazione molto concreta sul campo di Istrana. La gara è stata caratterizzata dal gol di Tagliapietra, all’ottavo centro stagionale, poco dopo il quarto d’ora. Sarà il gol che vale i tre punti nonostante le sfuriate degli Avieri. I biancorossi hanno tenuto bene il campo, dimostrando concretezza alla prima occasione. Poi sono stati bravi a contenere le sfuriate della formazione locale. E quando i gialloblu sono rimasti in dieci per l'espulsione dell’ex Treviso Gianni Fabiano, i biancorossi hanno gestito il risultato, tornando da Istrana, dopo il turno di stop, con tre punti parecchio pesanti in questa fase del campionato. Occhio però perché mercoledì si torna in campo: per l'infrasettimanale squadra di scena sul campo della Robeganese fanalino di coda.