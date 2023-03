Eccellenza, programma e arbitri della prossima giornata

Il campionato di Eccellenza veneta entra sempre più nel vivo e nel weekend sarà in campo per la 29^ giornata.

Negli anticipi di sabato di cui si è già scritto saranno in campo Eclisse Carenipievigina-Treviso a Pieve di Soligo, Unione Limana Cavarzano-Godigese a Sedico e Liapiave-United BC a San Polo di Piave.

Passando alla domenica l'unico vero scontro diretto è quello del Chiggiato di Caorle tra il CLS e la Liventina: litoranei al limite della zona playout, mottensi penultimi ma reduci da due pareggi di fila.

Guardando alla parte alta il Portomansuè ospiterà il pericolante Spinea, conscio di non poter più sbagliare se vuole puntare a vincere il campionato. I gialloblu veneziani invece domenica scorsa hanno battuto 2-0 il Sandonà. L'Opitergina dopo il turno di riposo riparte da Istrana sul campo di una squadra appena due punti sopra la zona playout, biancorossi che invece cercherano di accorciare dai playoff. Medesima idea per il Vittorio Falmec impegnato a Padova con un'Arcella in buona forma.

Infine il Giorgione ha un'importante occasione per tornare al successo, dovendo giocare sul campo della Robeganese ultima in classifica e piuttosto distanziata dalla zona salvezza.

Di seguito il programma completo delle partite e degli arbitri designati:

Eclisse Carenipievigina - Treviso: Palma di Napoli

Sandonà - Piovese: Scomazzon di Bassano

Unione Limana Cavarzano - Godigese: Carvelli di Crotone

Liapiave - United BC: Zampieri di Rovigo

Arcella - Vittorio Falmec SM Colle: Tinelli di Verona

Istrana - Opitergina: Kurti di Mestre

Caorle La Salute - Liventina: Casula di Ozieri

Portomansuè - Spinea: Cazzavillan di Vicenza

Robeganese - Giorgione: Nonnato di Adria