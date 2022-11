Eccellenza, risultati e marcatori della dodicesima giornata di campionato

Nella dodicesima giornata di campionato di Eccellenza B il Treviso cade al Tenni, battuto 2-1 dallo United Borgoricco Campetra e non è più solo in vetta dove lo raggiunge il Portomansuè, con una gara in più, e la Calvi Noale, entrambe vincenti. Successi anche per Giorgione, Vittorio Falmec e Godigese. Di seguito i risultati e i marcatori, nelle prossime ore gli approfondimenti.

Piovese-Arcella 1-3 (giocata ieri): Bortolotto (P), Rossi, Pistolato, Mangieri

Istrana-Unione Limana Cavarzano 0-0

Giorgione-Liapiave 2-1: Scevola, Basso (G), Cattelan.

Godigese-Sandonà 3-0: Donà, Oudahab x2

Liventina-Portomansuè 0-1: Pramparo

Opitergina-Calvi Noale 2-3: Tagliapietra x2 (O), Fantinato, Mello, Scandilori.

Spinea-Robeganese 0-1: Rampin

Treviso-United Borgoricco Campetra 1-2: Pasha (T), Barichello x2

Vittorio Falmec SM Colle-Eclisse Carenipievigina 1-0: Badio