Benetton Rugby, non basta un bel primo tempo: Edimburgo vince 50-29

Dopo il primo test stagionale di venerdì scorso allo Stadio Monigo contro Sale Sharks, i Leoni hanno affrontano sabato 18 settembre Edimburgo nella nuova casa del club scozzese l’Edinburgh Rugby Stadium. Ultimo match pre stagione prima dell’inizio dello United Rugby Championship fissato sabato 25 settembre ore 14 a Monigo contro i DHL Stormers.

All’Edinburgh Rugby Stadium, gli uomini di coach Bortolami partono subito forte. Un multifase dei Leoni, poco fuori dai 22 metri di Edimburgo, li porta a conquistare un calcio di punizione ed una conseguente touche sui 5m avversari. Dagli sviluppi dell’azione ne segue la prima marcatura della gara , Carl Wegner varca la linea di meta con l’ovale in mano; Albornoz trasforma. Tre minuti più tardi, fuorigioco commesso dai biancoverdi, Edimburgo in touche sui 5 metri. Dalla maul il gioco viene spostato sulla sinistra ed arriva la mera di Bennett trasformata dal mediano di apertura Kinghorn. La partita si disputa su buoni ritmi ed al 12′ i padroni di casa passano in vantaggio. Vellacott è abile ad approfittare di una leggerezza di Sperandio che non riesce ad annullare la meta, dalla piazzola Kinghorn sbaglia. Capitan Duvenage e compagni sono pienamente in partita, al 21′ Albornoz sfoggia la precisione del proprio piede sinistro sfruttando la nuova 50/22 per andare in touche in zona pericolosa. Dalla rimessa laterale i biancoverdi arrivano vicinissimi alla meta prima con Riera e successivamente con Nemer, senza però mai trovare punti. Quest’ultimi però arrivano al 26′ quando Niccolò Cannone finalizza l’avanzata dei Leoni nata da un calcio stoppato da Sperandio; Albornoz trasforma dalla piazzola. L’apertura argentina aggiunge altri tre punti al 34′ portando il punteggio sul 12 a 17. Purtroppo allo scadere di primo tempo i Leoni subiscono la meta di Hoyland, poi trasformata da Kinghorn. La prima frazione di gioco vede i biancoverdi sotto di soli due punti,19 a 17. Il secondo tempo, come già accaduto nel primo, si apre con i Leoni che vanno in meta. Questa volta è Ruzza abile a trovare il varco nella difesa scozzese, Albornoz è ancora preciso al piede. Edimburgo però risponde subito, Crosbie va in meta facilmente trasformata da Kinghorn. Al 49′ i padroni di casa allungano con la meta del tallonatore Mcinally, non converte Kinghorn. I biancoverdi faticano a reggere le avanzate di Edimburgo, al 64′ il drive scozzese si conclude con la meta di Muncaster; Savala appena entrato trasforma. Trascorrono i minuti sul tabellone ma il XV di Edimburgo è inarrestabile, al termine di una bella azione di squadra palla in mano l’ala Hoyland trova la doppietta personale. Savala fallisce la trasformazione. A quattro minuti dalla fine, ottimo spunto personale di Petrozzi che si porta avanti con un calcio l’ovale sino ai 22m di Edimburgo, Menoncello è lesto a raccoglierlo ed andare in meta. Il calcio di Marin non centra i pali. Sullo scadere, da maul, sono ancora i padroni di casa ad andare in meta con Harrison, Savala aggiunge i due punti. Il match si chiude sul 50 a 29 in favore degli scozzesi.