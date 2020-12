Treviso Ac, ufficializzato l'acquisto del centravanti Edoardo Pignata

Nuovo acquisto per il Treviso Ac che va ad arricchire la propria rosa con il centravanti Edoardo Pignata, classe 95. Il Treviso Ac. ha acquistato il giocatore dallo Spinea, squadra in Eccellenza. L’anno scorso Pignata militava nel Fontanelle dove a fine stagione (interrotta per l'emergenza Covid) era capocannoniere con 17 gol su 22 partite disputate.

«E’ un’operazione che cercavamo con insistenza per completare il parco attaccanti - spiega il direttore sportivo Livio Glerean - Edoardo era la figura ideale da inserire nel reparto proprio perché non avevamo un giocatore con le sue caratteristiche da vera punta centrale. Siamo molto felici che abbia voluto vestire i colori biancocelesti». Sabato 5 dicembre tornerà anche "Mezzogiorno Biancoceleste", la nuova trasmissione, voluta dal presidente Gigi Sandri per colmare il vuoto in questa emergenza tra il Treviso Ac. ed i suoi tifosi e sostenitori, parlerà di “Calcio e ragazzi: non è solo una questione di sport”. Luca Pinzi intervisterà Angelo Vernucci, responsabile settore giovanile del Treviso Ac., Enrico Favero allenatore, Valter Merlo di Banca Popolare dell’Alto Adige. Diretta alle ore 12 sul canale youtube Treviso Fbc 1993 e sulle pagine facebook di Treviso Ac. e di Treviso Siamo Noi.