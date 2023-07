Tennis, il 32esimo Open di Motta è della trevigiana Elena Covi

La 32^ edizione dell’Open Città Motta di Livenza, kermesse maschile e femminile con 101 partecipanti, ha visto il predominio dei giocatori del Green Garden di Mestre. Ma sono trevigiani sia Elena Covi winner nel femminile che Matteo Marfia finalista del maschile.

La competizione diretta da Maurizio Epifano coadiuvato per la parte Fitp dall’Ufficiale di gara Nadia Schiavon, con l’abbrivio di Diego Antonini, che si è avvalsa del giudice di sedia nelle due gare di finale, ha avuto questi esiti. Nel maschile Gschwendtner Jeremy Henri del Green Garden di Mestre 6/4 6/1 con il villorbese Matteo Marfia tesserato per il Levico. Terzi posti per Cheriè Ligniere Edoardo, moglianese con tessera del Palladio ‘98 di Vicenza e per il trevigiano Angelo Rossi dell’Eurosporting. Due bronzi meritatissimi per i due players di Marca che hanno vinto incontri importanti per il loro ranking che sulla carta li vedevano sfavoriti. In particolare più incisivo quello di Cheriè proprio contro il favorito del seeding Francesco Salviato si è imposto con un doppio 6/3. Per il draw rosa, finale tutta Green Garden tra Beatrice Pelosin ed Elena Covi. L’ha spuntata la trevigiana Covi che dal 2023 è passata al club veneziano per 7/5 6/3, riscattando la prova precedente contro la stessa compagna di club che aveva ribaltato l’esito. Terzi posti per la friulana Nicole Iosio con tessera del Park di Villorba, che era la favorita del seeding, bronzo assieme ad Aurora Vignaduzzo del Portogruaro. Le premiazioni sono state presenziate dal presidente del sodalizio mottense Carlo Battiston, assieme al suo direttivo Michele Bei, Maurizio Epifano, Maurizio Trevisan, Andrea Maesano, Roberto Battistel e Gianluca Briatore. Per l’Amministrazione comunale c’era la consigliera Claudia Leonardelli che ha speso tante parole di ringraziamento per il club e per quanti sono ivi convenuti per onorare la competizione, giunta alla sua 32^ edizione.

Tornei in corso

Fino al 16/7 a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Sono in 125 i giocatori agli ordini di Sonia Rossi e Loredana Venturini. Draw di 3^ in svolgimento. Le gare di martedì 11 inizieranno dalle 17.30. Fino al 21 luglio 3° Memorial Tombacco al Tcvo tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3mila euro di montepremi e 138 players agli ordini di Massimo Giammona. Gare di Martedì 11 con inizio alle ore 18 con 10 partite. Fino al 16 Luglio a Mogliano torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Sono 98 i ragazzi coordinati da Mauro Cenedese. Fino al 22 luglio a Silea Trofeo Area 8 Business Center torneo maschile dalla 4^ categoria fino ai 2.8. Sono 54 i players in lizza agli ordini di Roberta Antonello.

Iscrizioni aperte

A Volpago dal 14 al 26 luglio tutto pronto per l’Open maschile Studio K22 con 3mila euro di montepremi. Saranno accettati i giocatori dai 3.5 a quelli della massima categoria entro le ore 12 del 12 Luglio. Dal 15 al 23 Luglio torneo di 4^ maschile e femminile presso lo Sporting Life Center di Vacil. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 luglio. Dal 15 al 23 luglio presso il Treviso tennis team ex Dlf in Via Benzi a Treviso torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 luglio. Dal 22 luglio al 4 agosto Villa Guidini torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 luglio. Dal 28 luglio al 6 agosto a Istrana trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 luglio. Dal 29 luglio al 13 agosto a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 luglio. Dal 29 luglio al 12 agosto a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 luglio.