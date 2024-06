Atletica, argento tricolore per Eleonora Favaretto del Team Treviso

Un’altra medaglia tricolore per Eleonora Favaretto, la terza del 2024. Ieri – domenica 23 giugno - a Lana, in Alto Adige, la 18enne di Badoere di Morgano ha vinto l’argento nel campionato italiano juniores di prove multiple.

La promettente atleta del Team Treviso, prodotto dell’inesauribile vivaio dell’Atletica Quinto Mastella, ha realizzato 4885 punti nell’eptathlon, record personale. “L’obiettivo era confermare il tiolo italiano vinto quest’inverno ed è stato mancato perché i 100 ostacoli non sono andati come previsto - spiega Eleonora -. Il secondo posto, accompagnato dal mio primato, è comunque un ottimo risultato. Ora l’obiettivo sono gli Assoluti del prossimo weekend e poi i Tricolori di categoria”. Favaretto si allena a Vedelago insieme al tecnico Elena Soligo che, nella preparazione dell’atleta, coordina anche il lavoro di altri tecnici specialisti. Durante l’inverno, tra le juniores, Eleonora aveva vinto prima l’argento tricolore nel salto in alto e poi l’oro nel pentathlon, primo titolo italiano della carriera. Il secondo posto di Lana è frutto di questi parziali: 15”92 nei 100 ostacoli, 1.73 nell’alto, 9.53 nel peso e 25”54 nei 200. Nella seconda giornata: 5.61 nel lungo, 29.83 nel giavellotto e 2’27”26 negli 800. Per Favaretto si trattava del quarto eptathlon disputato da junior: il punteggio finale esprime un miglioramento di 51 lunghezze rispetto ai 4834 punti realizzati il 4 maggio nella gara regionale di Bovolone. La progressione verso quota 5000 prosegue.

Agli Assoluti della Spezia, sabato 29 e domenica 30 giugno, il Team Treviso presenterà sette atleti: oltre a Eleonora Favaretto nell’eptathlon, gareggeranno gli azzurrini Adele Toniutto nel giavellotto (48.27 di record stagionale) e Riccardo Ganz nei 400 ostacoli (53”33) e la 4x100 femminile composta da Caterina Belli, Francesca Bergamin, Eleonora Filippetto ed Elisa Maria Menegotto (47”04).