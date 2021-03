Benetton Rugby: Eli Snyman passerà ai Leicester Tigers a fine stagione

Il seconda linea sudafricano del Benetton Rugby, Eli Snyman, a fine stagione passerà ai Leicester Tigers, lasciando Treviso dopo due stagioni. La conferma arriva da una nota ufficiale della squadra trevigiana. Arrivato in biancoverde nell’estate del 2019, Snyman ha sino ad oggi raccolto 22 presenze in maglia biancoverde. Il club augura ad Eli il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva. «Sono molto grato per al club per l’opportunità che mi ha concesso in questi due anni. Stagioni non facili dal punto di vista sportivo per diverse vicissitudini, ma voglio ringraziare tutti i componenti del Benetton Rugby dai dirigenti, allo staff, ai compagni e gli addetti ai lavori per tutto quello che mi hanno dato durante la mia permanenza qui» queste le parole del giocatore.

«Eli, già ad inizio stagione, ci aveva comunicato che al termine della stessa si sarebbe trasferito ai Tigers. Nonostante la spiacevole decisione, apprezziamo la professionalità che sta mostrando sino alla fine e lo ringraziamo per quello che ci ha dato in questi due anni. Sicuramente dispiace e quasi infastidisce perdere un giocatore come Snyman, poiché si tratta di un profilo giovane con ottime qualità e che soprattutto avevamo scovato prima ancora di qualsiasi altro club europeo. Andrà a giocare in club prestigioso e gli auguriamo il meglio» conclude il direttore sportivo Antonio Pavanello.