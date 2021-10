Fioretto, la trevigiana Elisabetta Bianchin trionfa a Riva del Garda

È andata alla trevigiana Elisabetta Bianchin dell'Aeronautica Militare la gara di fioretto femminile che ha aperto le tre giornate di Riva del Garda. In Trentino, in un clima di grande entusiasmo per l'esordio di un'importante competizione di scherma sul territorio, è di scena la prima prova di qualificazione Assoluti di fioretto e sciabola “Zona 1” (del Centro-Nord) e sulle pedane installate presso il Quartiere fieristico a inaugurare il programma della kermesse, sabato, sono state 133 fiorettiste. In palio 40 pass per la Prima Nazionale Assoluti che si svolgerà per il fioretto il 19 dicembre a Erba (mentre per la sciabola l’11 e 12 dicembre a Bastia Umbra).

Con una prestazione d'autorità, la trevigiana Elisabetta Bianchin ha portato a casa la prima vittoria stagionale, superando nel match finale Eleonora Berno dell'Antoniana Scherma Padova con il risultato di 15-8. Al terzo posto si sono piazzate Eleonora Candeago (Esercito) e Emma Visentin (Scherma Treviso). Quest'ultima è stata sconfitta in semifinale dalla vincitrice della gara in un derby trevigiano, arrivato dopo che Bianchin aveva risolto al fotofinish la sfida dei quarti con Margherita Lorenzi (Comini Padova), quinta classificata davanti a Karen Biasco (Fides Livorno), Lucia Virginia Lorito (Circolo Scherma Aretino) e Sabrina Becucci (Scherma Pistoia 1894) che completano la "top 8". Domani, lunedì 1º novembre, toccherà alla sciabola maschile (ore 10) con 97 tiratori in pedana. Per le gare di Riva del Garda il comitato organizzazione locale ha predisposto anche una diretta streaming delle fasi finali sul canale Youtube “Idealweb”.