Endurance e rally, X motors team verso Rijeka

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Una trasferta decisa in extremis ma ricca di interessanti spunti quella che vedrà protagonista Xmotors Team, il prossimo fine settimana, in quel di Rijeka. Due gli eventi previsti all'Autodrom Grobnik, a partire da una gara di durata di due ore che aprirà la due giorni Sabato 26 Febbraio ed alla quale la scuderia con base a Maser si presenterà, sulla griglia di partenza, con due Renault Twingo Cup curate da LEMA Racing. Sulla prima delle due piccole pepate della casa transalpina troveremo il giovane Matteo Forner, già visto in azione sul finale della passata stagione, assieme al patron Francesco Stefan. “Dopo le fatiche del recente Colli Trevigiani” – racconta Stefan (presidente Xmotors Team) – “abbiamo deciso di regalarci un weekend di relax e quale migliore occasione se non gli appuntamenti organizzati sul tracciato di Rijeka. Matteo, mio fido collaboratore, si è ben destreggiato lo scorso anno, all'esordio sulla Twingo, e sono certo che l'esperienza fatta potrà tornare utile in questo weekend. Dal canto mio punto solamente al sano e vero divertimento.” A fare coppia con Xmotors 1 ci sarà Xmotors 2, vettura gemella affidata al giovane Davide Menegon che sarà affiancato da un rallysta decisamente esperto quale è Giacomo Cunial. Il sedicenne potrà attingere dai consigli che il pilota di Possagno, vincitore del Supercorso Federale ACI del 2012 e successivamente pilota di ACI Team Italia, potrà di sicuro offrire. “Davide ha solamente sedici anni” – aggiunge Stefan – “e per lui sarà un'esperienza molto formativa perchè abbiamo deciso di fargli fare equipaggio con Giacomo Cunial. L'esperienza ed il talento di Giacomo saranno sicuramente in grado di far crescere Davide quindi siamo molto curiosi di vedere come funzionerà questa accoppiata, sperando che non ci stiano davanti.” Ma la compagine trevigiana non sarà solamente impegnata nell'appuntamento di velocità in circuito perchè la Domenica seguente, 27 Febbraio, si tornerà a masticare rally, seppure in pista, per l'evento valido per l'ormai tradizionale kermesse di Rally In Circuit Championship. Cambia la vettura ma non la formazione ed ecco che gli alfieri di Xmotors 1, Francesco Stefan e Matteo Forner, saliranno a bordo di una Skoda Fabia R5, curata da Motor Team. Ad imbracciare il volante della vettura della casa ceca sarà il presidente mentre al suo braccio destro l'importante compito di occupare il sedile di destra, su una vettura di alto livello. “Abbiamo deciso di farla completa” – conclude Stefan – “e di goderci un fine settimana di relax perchè, per noi, questo 2022 sarà decisamente impegnativo, sia sul fronte della gestione dei programmi sportivi dei nostri piloti ma anche sul piano organizzativo. Grazie al supporto di Motor Team e della famiglia Ferrari affronteremo anche il rally, sempre sullo stesso tracciato di Grobnik. Sarà bello tornare al volante di una vettura dai elevato spessore come è la Skoda Fabia R5. Sono certo che con il buon Matteo ci divertiremo e magari uscirà qualcosa di buono.”