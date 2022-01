E' tutto pronto per l'esordio tra i professionisti del ciclista trevigiano Tolio

L’esordio tra i professionisti lo farà in Turchia. Alex Tolio, passista scalatore di Crespano del Grappa (frazione di Pieve del Grappa), taglia il traguardo con la Bardiani. 22 anni il 30 marzo, proviene dalla Zalf Euromobil Désirée Fior. Lo scorso anno ha vinto due corse: il 20 aprile la tappa delle Strade Bianche di Romagna a Mondaino (Rimini) e il 19 settembre la Piccola Sanremo a Sovizzo. E’ giunto due volte secondo a Vittorio Veneto e Castelfidardo e una volta terzo il 16 agosto a Capodarco.

Alex Tolio esordirà domenica nel Gran Prix Megasaray, la trasferta turca del team, che continuerà nelle due settimane successive con il GP Alanya e il Tour of Antalya. Il primo appuntamento sarà per questa domenica con il GP Megasaray, gara dal percorso adatto alle ruote veloci del team come Enrico Zanoncello (ex Zalf), ma anche ai giovani Martin Marcellusi e Iker Bonillo. La squadra potrà contare anche sull’esperienza di Alessandro Tonelli che a 29 anni sarà “il veterano” di una formazione molto giovane. Completano infatti la selezione il trevigiano Alex Tolio, Alessio Martinelli e Alessio Nieri.

Per Martin Marcellusi, Alex Tolio, Alessio Martinelli, Alessio Nieri e Iker Bonillo si tratterà del debutto ufficiale con i colori della Bardiani CSF Faizanè e per Tolio l’esordio ufficiale tra i professonisti. In ammiraglia ci sarà Mirko Rossato (ex Trevigiani) che avrà così occasione di allenare e seguire da vicino alcuni dei giovani del team, oltre che naturalmente di guidarli in corsa. Proprio in vista degli allenamenti sarà aggregato al team in questa trasferta anche il classe 2001 Tomas Trainini.

LA FORMAZIONE

Enrico Zanoncello, Alessandro Tonelli, Martin Marcellusi, Iker Bonillo, Alex Tolio, Alessio Martinelli, Alessio Nieri. Direttore sportivo Mirko Rossato.