La voga, una passione che unisce

La Canottieri Sile parte in quarta per l’estate! Dai Campionati Italiani di sup a quelli di canottaggio, dalla risalita del Bacchiglione alle uscite in Dragon Boat per arrivare alle imminenti gare di canoa e alla “festa di inizio estate”: la società sportiva più antica di Treviso si è mossa su tutti i fronti e su tutte le specialità. Assieme al Comitato Internazionale di Voga alla Veneta la Canottieri Sile ha partecipato, con una rappresentanza di dieci soci, alla risalita fluviale del Bacchiglione del 10 giugno partendo dalla Canottieri Padova per arrivare a Selvazzano Dentro a bordo di imbarcazioni prestigiose. Niente meglio delle parole di Carlo Campeol può far capire la magia che questa esperienza ha creato: “La voga veneta, come la musica, è diventata il linguaggio universale che ha accomunato e unito in questi giorni, nella stessa passione, vogatori provenienti da tutta Europa”, evento che si è concluso poi con una cena che ha permesso, riprendendo ancora una volta le parole di Campeol, “di rinsaldare vecchie amicizie e di crearne molte di nuove”. La stessa passione per gli sport della voga si è vista anche alla tappa dei Campionati Italiani di sup che si sono svolti l’11 e il 12 giugno sul lago Trasimeno e in cui la famiglia Dal Pont ha tenuto alti, ancora una volta, i colori della Canottieri Sile. Laura Dal Pont ha vinto sia la gara sprint, sia la distance, sia la combinata nella categoria Senior.

Giorgio Dal Pont dominato la gara sprint nella categoria Junior mentre si è classificato terzo nella gara combinata e quarto nella distance. Ottimi sono stati anche i piazzamenti di Elena nella categoria Junior, Franco nella categoria Gran Khauna, Chiara nella categoria under 14 e di Marco e Pietro tra gli under 12. Anche ai Campionati Italiani di Canottaggio Junior e Senior a Corgeno che si sono svolti l’11 e il 12 giugno la Canottieri Sile ha dato il meglio di sé. Vittoria Savorelli ha raggiunto la semifinale classificandosi ottava. Jacopo Cipolotti e Brenno Gallinaro hanno fatto delle splendide gare arrivando quarti ai recuperi. Il confronto con atleti di alto livello è sempre molto duro ma è anche un ottimo stimolo per migliorare e arrivare ancora più determinati alle prossime gare. I prossimi obiettivi sono il Campionato Italiano Under 23 a Piediluco per la squadra di canottaggio e la gara interregionale a Ledro per la squadra di canoa dalle quali ci aspettiamo grandi risultati. Un gran successo l’ha avuto anche il progetto Vedo-Vogo-Imparo con il quale i ragazzi delle scuole di Treviso si sono potuti immergere nel Parco del fiume Sile sotto la guida di Nicola Romano nel Dragon Boat.

Più di 1750 ragazzi hanno potuto godere di questa avventura all’insegna dell’ecosostenibilità e dell’ambiente navigando sul Sile e godendone le meraviglie nascoste, consolidando ancora di più il gruppo classe con questa splendida attività di squadra. Sono già partiti anche i centri estivi che sposano le filosofie di questo progetto e accompagnano i ragazzi durante l’estate in attività fisiche dense di valori e significati molto importanti soprattutto dati i temi molto delicati e assolutamente attuale. Un’esperienza che vedrà i ragazzi sperimentare le varie discipline di voga e godere della natura e della pace del meraviglioso parco del Sile. Sono già in corso i preparativi per la “Festa di inizio estate” che avrà luogo il 26 giugno e che vedrà riunirsi i soci nella tradizionale cena in collaborazione con la gastronomia Albertini. Sarà un’occasione per riprendere quel clima familiare che con la pandemia è venuto a mancare. Pur essendo solo all’inizio della stagione estiva la società sportiva più antica di Treviso è già partita in quarta e riserva ancora molte sorprese.