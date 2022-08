Europei di nuoto, è festa nella Marca: Margherita Panziera è oro nei 100 dorso

E' incredula all'arrivo la trevigiana Margherita Panziera che pone il punto esclamativo sul suo europeo e, dopo essersi confermata campionessa nei 200 dorso per la terza volta consecutiva, sale sul gradino più alto del podio anche nei 100. E' un oro storico: il primo nella specialità e quarta medaglia complessiva (1-2-1). Eccezionale la 27enne di Montebelluna - tesserata per Fiamme Gialle e CC Aniene, argento a Budapest 2021 - che annichilisce la concorrenza con la terza prestazione personale di sempre in 59''40, a quarantotto centesimo dal suo record italiano di 58''92 del 2019; alle sue spalle ci sono la giovane britannica Medi Harris seconda in 59''46 e l'olandese Kira Toussaint bronzo in 59''53. "Non avevo realizzato subito di aver vinto; l'ho intuito dal boato della folla. Ero partito per questo 100 con la massima tranquillità, senza grosse pretese, se non di divertirmi e nuotare bene come in semifinale - dichiara Panziera, seguita da Gianluca Belfiore e laureata in Economia Aziendale - Sono sorpresa dal tempo: non andavo così forte da tanto tempo. Sono arrivata a Roma concentrata e in fiducia. Sono veramente contenta, perché metto alle spalle un anno difficilissimo e impegnativo". Chiude quinta Silvia Scalia - tesserata per CC Aniene, preparata da Matteo Giunta e argento nei 50 - in 1'00''12, dopo aver griffato il primato personale in semifinale in 1'00''04.

“Sale anche nel trono dei 100 dorso, compiendo un’impresa nella sua corsia numero quattro. Firma una doppietta Margherita Panziera in questi Europei. Grandissima la nostra nuotatrice veneta che a sorpresa rimonta e si prende un altro meritatissimo oro”. Sono parole del Presidente della Regione del Veneto che si congratula con l’atleta di Montebelluna che ha dominato nuovamente nella finale dei 100m dorso femminili. “Un’altra medaglia per gli azzurri e un altro oro per la nostra reginetta trevigiana, che sorprende il Foro Italico per la sua determinazione. Grandissima Margherita! Mai gli azzurri avevano vinto il titolo in questa disciplina a un Europeo e la firma la mette una nuotatrice veneta”.