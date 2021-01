“Eurosporting Junior Tennis Cup”: a Cordenons spiccano i talenti trevigiani

I giovani tennisti trevigiani in evidenza nella Junior Cup in svolgimento dal 30 dicembre al 10 gennaio all’Eurotennis Cordenons. Alla 18^ edizione del torneo giovanile di tennis “Eurosporting Junior Tennis Cup” - VIII Memorial Edi Aldo Raffin, riservato alle categorie Under 10-12-14-16 maschile e femminile, scendono in campo le migliori racchette dei vari tabelloni finali. Esaurita la fase delle qualificazioni il torneo prosegue con i giocatori di più alta classifica tra i 163 partecipanti.

Tra rigidi protocolli da seguire dentro e fuori del campo la manifestazione, inserita tra i tornei di preminente interesse nazionale, entra nella fase più calda con gli incontri dei quarti di finale. Già in semifinale la tennista under 16 del Park Villorba Nicole Iosio 2.7 ed ai quarti il 3.2 Marco Lorenzon dell’Eurotennis dopo un turno e tds number one Lorenzo Berto. Sono invece appena usciti di scena Lorenzo Chiozzi dell’Eurotennis Treviso e Giulia Zoppas dello Sporting Magi. Grande prestazione di Lorenzo Chiozzi che con classifica 4.3 si è aggiudicato 3 incontri nelle qualificazioni ed una volta entrato nel main draw ha scavalcato un 3.5. Tenendo presente che Lorenzo è figlio d’arte ed è nato a dicembre 2005, avrà quasi due anni di militanza in questa categoria e gli inizi sono davvero promettenti.

Altro allievo della Pedrazzi band è Andrea Cattaneo già 3.4 che purtroppo è uscito al primo scontro arrendendosi dopo una bella battaglia per 4/6 4/6, nell’under 16, ma ancora in corsa nell’under 14 già giunto ai quarti, assieme al suo compagno di squadra Marco Lorenzon. Due partite vinte, tra le quali un derby trevigiano con Giulia Cattaneo dell’Eurotennis Tv, una semifinale disputata e persa al terzo set per Giulia Zoppas dello Sporting Magi, che si è ben distinta in questa categoria e che da quest’anno dovrebbe ricevere il suo ranking.

