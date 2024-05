L'alfiere dell'Eurosporting Pietro Romeo Scomparin vince l'Open Bcc Veneta di Este

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’alfiere dell’Eurosporting Treviso Pietro Romeo Scomparin vince l’Open di Este Bcc Veneta. In finale al terzo set si è imposto sul vicentino Tommaso Dal Santo. Terzi posti per Lorenzo favero dello Sporting Life Center e per il giocatore del Bassano Matteo Dal Zotto. Ieri nel posticipo di B2 il team trascinato da Scomparin non è riuscito a vincere con i lombardi, galeotti i doppi terminati in loro sfavore per un nonnulla. Rizzutti (P)-Rossi (A) 6/3 7/5; Di Vita (P)-De Gasper (A) 6/7 6/0 6/0; Brugnerotto (P)-Scomparin (A) 6/4 2/6 3/6; Panaro (P)-Berto (A) 7/5 1/6 1/6. Doppi: Cassago e Di Vita (P) vs Lorenzon e Rossi (A) 7/6 6/7 10/7; Brugnerotto e Rizzutti vs Scomparin e Berto (A) 4/6 6/0 13/11. Risultati della 1^ giornata di 7: Parabiago Milano-Auralis Lighting Eurosporting Treviso 4/2. Ct Vicenza-Comunali Vicenza 3/3, River Ud-Canottieri Nino Bixio 1883 6/0. Classifica: River Sporting Club Udine e Parabiago Milano p.3; Comunali Vicenza e Ct Vicenza p.1; Auralis Lighting (Tv) Davi.s Tennis Team (Bo) e Canottieri Nino Bixio 1883 (Pc) p.0. Prossima giornata 5/5 ore 10.00: Auralis Lighting-Ct Vicenza, Canottieri-Parabiago e Davi.s-River. Riposa Comunali Vicenza.