Domenica mattina l'Eurosporting di Treviso in lizza a verona per la Coppa Veneto

Domenica 26 in sede unica a Verona presso lo Scaligero, il team dell’Eurosporting tenterà di conquistarsi il primo trofeo stagionale a squadre. Classificatosi per le fasi finali, il team trevigiano veniva inserito nella griglia a scontri diretti, dove il primo weekend di Febbraio li vedeva opposti in casa con la Cittadellese. Vittoria netta con i padovani 11 e 12 altra formazione patavina quella del Monselice che superavano per 2-1. Ed eccoli pronti all’atto finale di Domenica mattina contro i vicentini del Valdagno. Il team: Andrea Cattaneo 3.1, Lorenzo Maria Archenti 3.1, Nicola Caron 3.2, Edoardo Martini 3.4, Alessandro Grande 3.4 e Lorenzo Salustri 4.2. L’Alpe Adria di Vedelago con 103 racchette è giunto alle finale sia del maschile che quelle del femminile. Entrambe andranno in scena alle 15. Di fronte nel maschile il rodigino con tessera vicentina Pietro Bertasi ed il bellunese Giovanni Antonello. Nel femminile sarà la veterana vicentina Virginia Converio con l’under 16 patavina Chiara Girardi. Da oggi inizia a Mogliano fino al 19 Marzo la Tappa Ibi di 4^ categoria maschile e femminile singolare e misto che assegna il titolo provinciale e la promozione al master regionale. Dirige Lucia Maffei con 102 iscritti. Incontri dalle ore 09 fino alle ore 15. Il 25 Febbraio Fitpra a Trevignano il Road to Rome di singolo maschile. Iscrizioni Roberta al 392-5212356. Il 25 e 26 Rodeo Open maschile Michele Carletti a Volpago. Diretto da Matteo Favaro con la supervisione di Giuliano Ferro con 32 contendenti. Favorito numero uno il 2.6 Tommaso Parpajola patavino della Canottieri. Il 26 Febbraio Tpra all’Ostani di Montebelluna molto sentito il torneo di doppio maschile aperto fino ai 4.1, facente parte del circuito Veneto. Per iscriversi Renzo 0423-23500. A Castelfranco dal 4 al 5 Marzo Rodeo Fitp maschile fino ai 3.3 dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo. Dal 4 Marzo al 19 altro torneo Alpe Adria denominato di Primavera fino ai 3.3 maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo. Rodeo maschile a Silea fino ai 3.4 sempre per il weekend del 4 e 5 Marzo. Iscrizioni entro le ore 12 del 2 Marzo. Rodeo femminile 11 e 12 Marzo di 4^ categoria alla Barchessa di Casale Sul Sile. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Marzo. Dal 11 al 26 Marzo da Panatta torneo di 3^ categoria maschile e con 800€ di montepremi. Iscrizione entro le ore 12 del 09 Marzo.