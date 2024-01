Eurosporting Treviso e park tennis Villorba sono le trevigiane di "interesse" nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha stilato la classifica nazionale per società, Trofeo Fitp. Dopo il Grand Prix delle scuole, venivano dati i punteggi relativi ai campionati nazionali dalla serie A1 alla serie C sommati ai risultati dei campionati a squadre giovanili. La miglior società italiana è il Ct Palermo, seguita dalla Canottieri Casale e dal Parioli di Roma, 4° il Rungg Bolzano. Le migliori venete sono l’At Verona seguita dal Tc Padova e dal Plebiscito di Padova. Per le trevigiane 10° posto regionale per l’Eurosporting Treviso e 116^ nazionale grazie alla promozione della serie C e dalle final eight dell’under 16. L’altra società è il Park tennis di Villorba 17^ veneta e 176^ nazionale grazie ai play off della serie C e all’under 16 femminile. Sempre per i campionati a squadre, Coppa Veneto, oggi alle 15.00 il team femminile del Castelfranco giocherà in casa in Via Sicilia l’accesso per le finali di Verona contro il team del Belluno. L’altra squadra del Castelfranco sarà di turno Domenica alle 15.00 a Monselice. TORNEI IN CORSO Iniziato il primo torneo regular stagionale a Vedelago a cura dell’Alpe Adria con 109 partecipanti. E’ un terza categoria maschile e femminile e dovrebbe concludersi il 4 Febbraio. Giunto ora alla settima giornata di gare con 8 incontri con inizio dalle ore 11.00. Iniziato il main draw capeggiato dai bassanesi Battaglia, under 16 di buone prospettive e da Vedove Fiorese. Hanno già fatto un passo in avanti: Martino Masiero, Alberto Cirotto, Matteo Sartoretto e Davide Zamprogno, Federico Medici e Paolo Simioni, Paolo Zen ed Andrea Pedron, Marco Rossi e Mattia Chinello. Tpra a Trevignano Expert Level maschile Sabato 27 Gennaio PROSSIMI TORNEI: Tpra Sporting Life Center Dom 28 doppio misto. Rodeo Fitp Tch il 3 e 4 Febbraio a Volpago del Montello per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 1 Febbraio. Fitp Rodeo di Carnevale dal 9/2 al 11/2 per giocatori di 4^ categoria presso lo Sporting Life Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Febbraio. Tpra il 10/2 a Trevignano Doppio maschile iscrizioni c.s.