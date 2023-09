Eurosporting Treviso al Republic di Jesolo vince la Team Cup Veneta U 16 M 7^ nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Eurosporting Treviso i migliori nel Veneto e l’under 16 maschile centra uno storico 7° posto nazionale. Al Republic di Jesolo nel weekend conclusa l’intera serie D veneta con l’assegnazione dei titoli. Dopo le promozioni ottenute da Aprile a Giugno a Jesolo erano in palio i titoli per capire chi è la migliore veneta di ogni categoria e la migliore in assoluto. L’Eurosporting Treviso ha fatto incetta di tutto. Titolo femminile della D1 che vince con il Plebiscito di Padova per 3-1 e grazie a questo si sono aggiudicate anche la Team Cup. Le componenti della squadra: Beatrice Dal Bello, Vittoria Boer, Alice Bertazzon (Capitana) Giorgia Spolaor. C’erano anche i due team del San Vendemiano Tcvo che si sono giocati le finali tutte e due contro il Villafranca, sia la D2 che la D3. Un bel risultato essere qui alle finals con ben due formazioni “riferisce Luca Serena” che ha ottenuto l’ennesima promozione. Bravi i veronesi del Villafranca che erano estremamente motivati e hanno fatto un bel risultato contro di noi. In particolare Davide Garzotti che ha giocato una gran bella partita. A Vigevano l’under 16 dell’Eurosporting dopo aver vinto il macroarea si era classificata per le best eight nazionali. Perdendo al primo turno dopo essere stati avanti e non riuscendo a gestire il vantaggio, la formazione trevigiana è scivolata subito fuori dalle prime quattro e nell’ultimo appello è riuscita ad agguantare uno storico 7° posto. Questi i gladiatori di Marca: Edoardo Martini, Lorenzo Berto, Antonello Bottacin (Capitano) Marco Lorenzon e Lorenzo Maria Archenti. Alla kermesse c’erano anche i Giudici Arbitri trevigiani Giuliano Ferro e Massimo Giammona e quella di sedia Aleksandra Grujic. TORNEI IN CORSO Fino al 08 Ottobre a Vedelago torneo maschile e femminile fino ai 3.3. Sono 222 gli iscritti a questa competizione, numero record stagionale. Le gare di Martedì se ne contano ben 12 a partire dalle ore 12. Fino al 01 Ottobre allo Sporting Life Center di Vacil Junior Master Road To Torino per giovani dagli 11 ai 13 anni con incontri di singolo e doppio, sono 150 i giocatori a confronto. Nel tabellone dell’under 11 presente anche il fenomeno bibionese Nicolas Lyam Basilone fresco tricolore di categoria sia nel singolo che nel doppio. Lo si vedrà in campo nelle ultime battute essendo 3.2 ed il numero uno del seeding. Le gare odierne saranno 19 con inizio dalle ore 15.00. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE All’Ostani di Montebelluna Torneo di doppio maschile trofeo San Paolo Invest. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/9.