Eurotennis festeggia la promozione in C maschile, D2 femminile e D3 maschile

Eurotennis torna in serie C dopo parecchi anni, il club trevigiano di Viale Felissent, a maggio 2023 giocherà nella massima serie regionale per l’assalto a quella nazionale. Complici: Angelo Rossi, Lorenzo Berto, Filippo Boer, Michele Rignanese, capitanati da Germano Pedrazzi.

La serie positiva è iniziata in casa il 28 agosto contro l’At Verona rifilando al club scaligero un cappotto che faceva preludere ad un ottimo prosieguo. Il 4 settembre trasferta a Villafranca (VR) un pari 3-3 che vale oro perché il ritorno era nei campi di casa evercovered. Domenica 11 settembre confezionata la promozione. A Jesolo verranno giocate il 24 e 25 le gare di finals, tra le quali anche il Park di Villorba, per il titolo regionale. I festeggiamenti in casa Eurosporting non finiscono perché: Lagonigro Loredana, Miglioranza Martina, Galea Martina e Forte Federica hanno agguantato la promozione in D2 contro AT Dossobuono (Vr). Lorenzo Maria Archenti, Edoardo Martini e Alessandro Grande promossi in serie D3 al turno decisivo contro tc Airone, piccola rivincita contro il club patavino, che lo scorso anno aveva guadagnato la serie C al fotofinish a scapito del team trevigiano. Lo scorso weekend la serie D4 maschile batte per 3-2 al doppio di spareggio il Tc Lonigo accendo alle semifinali.

Il weekend del 17 e 18 settembre incontro decisivo nel derby trevigiano con il Tennis Ranazzurra per un posto in finale. A Silea il torneo maschile fino ai 3.3 Trofeo Area 8 Business Center. Sono 130 i tennisti in lizza comandati da Giuliano Mariuzzo e Roberta Antonello. Le gare di sabato 17, meteo permettendo, sono ben 11 con inizio dalle ore 9. Ad Altivole Trofeo Progress per incontri di singolo maschile e femminile e doppi maschile femminile e misto fino alla terza categoria. Sono 131 i tennisti a tabellino. A Vedelago dal 24 settembre al 9 ottobre per giocatori fino ai 3.4 tabelloni maschile e femminile a cura dell’Alpe Adria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22 settembre.