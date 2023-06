Fant è secondo a Monza e nel mini challenge

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Giro di boa completato all'Autodromo Nazionale Monza per un Mini Challenge che, sul circuito brianzolo, ha regalato un Filippo Fant in forma smagliante. Il pilota di Belluno si presentava al via con la consueta Mini JCW Challenge Evo, messa a disposizione da CZ Bassano Racing e condivisa nel weekend con Roberto Gentili. Nell'unico equipaggio nel treno di testa, il resto degli avversari corre in solitaria mentre l'altro binomio viaggia in coda al gruppo, il portacolori di Xmotors Team si è trovato nuovamente a fare i conti con un tracciato per lui inedito, obbligato a farlo suo nel giro di poche tornate. “Dividendo la Mini con Roberto” – racconta Fant – “dobbiamo fare a metà con tutto e, essendo che i nostri principali rivali corrono da soli, il livello della nostra sfida è ancora più elevato. A Monza era la mia prima volta e nelle libere ho potuto solamente effettuare otto giri. Nonostante questo sono riuscito a staccare, da subito, tempi decisamente interessanti ed infatti, nella seconda sessione, sono riuscito a chiudere in seconda posizione, ad un decimo dal primo.” Una partenza promettente, presto confermata da una buona qualifica che gli consentiva di firmare la quarta casella in griglia, a soli sei decimi dalla pole position di Silvestrini. “Ho affrontato la seconda sessione di qualifica” – aggiunge Fant – “e sono riuscito a mettere insieme un buon giro. C'è da dire che non ho usufruito della scia di nessun pilota, qui a Monza molto importante, quindi il quarto posto, ad un decimo dal terzo ed a sei dalla pole, è da considerarsi un ottimo risultato per noi. Le prospettive per la gara erano più che buone.” Alla Domenica il pilota della scuderia di Maser si presentava carico per dare battaglia in gara 2. Dopo una safety car che, dalle prime battute si era protratta per quasi metà sessione, Fant faticava alla ripartenza, causa gomme non del tutto in temperatura, per poi prendere le misure agli avversari che si stavano sfidando davanti a lui, senza mai perdere la calma. Tranquillo fino all'ultimo giro il bellunese approfittava degli errori di Zanin e di Giorgi, il primo lungo in staccata ed il secondo in errore all'uscita dalla prima variante, incollandosi agli scarichi di Silvestrini per tentare poi l'attacco, quello decisivo, all'ultima parabolica. Fant tirava la staccata, venendo leggermente toccato da Silvestrini, per cercare poi l'incrocio di traiettoria sul rettifilo conclusivo ma, alla bandiera a scacchi, la vittoria sfumava per un decimo. Una seconda piazza che gli consente di diventare primo inseguitore nel Mini Challenge Evo. “Salire sul podio a Monza” – conclude Fant – “dove passano tutti i campioni della Formula 1 è stato davvero emozionante. Ho fatto una bella gara, mantenendo il sangue freddo fino alla fine e cercando anche di giocare d'astuzia. Grazie a tutto il team per il grande lavoro fatto nel weekend. Grazie ad Xmotors Team ed a tutti i partners. Ora siamo secondi in campionato, a meno venticinque dal primo. Il prossimo round, al Mugello, sarà decisivo per puntare al primo.”