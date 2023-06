Fant, quinto a Vallelunga, è fiducioso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Guardando al bilancio che chiude la trasferta all'Autodromo Vallelunga verrebbe da pensare ad un mezzo passo falso ed invece quanto raccolto da Filippo Fant è un grosso bagaglio di esperienza che tornerà indubbiamente utile nel suo futuro. Il pilota di Belluno, all'esordio assoluto sul tracciato capitolino, si presentava ai nastri di partenza del secondo round del Mini Challenge alla guida della Mini JCW Challenge Evo, messa a disposizione da CZ Bassano Racing e condivisa con Roberto Gentili. “Era la mia prima volta su questa pista” – racconta Fant – “e, dividendo la Mini con Roberto, ho potuto solamente effettuare nove giri, durante le libere, per cercare di imparare il percorso. Nonostante tutto sono riuscito a trovare un buon feeling ed i tempi erano interessanti.” Impegnato nella seconda sfida del fine settimana il portacolori di Xmotors Team faticava a farsi spazio nel traffico della sessione di qualifica, firmando la quinta casella sulla griglia di partenza. “In qualifica ho faticato un pò” – sottolinea Fant – “per problemi legati al traffico in pista ma anche perchè l'unico giro pulito che sono riuscito a mettere insieme non è stato perfetto. Ho portato a casa la quinta piazza ma ero fiducioso per la gara perchè avevamo un bel passo.” La giornata di Domenica vedeva il portacolori della scuderia di Maser prendere il via di gara 2, perdendo qualche posizione in avvio dopo un contatto tra due concorrenti che lo precedevano. Riguadagnata la quinta piazza Fant non riusciva a trovare il giusto varco per poter sopravanzare, accontentandosi di un finale che lo conferma tra i protagonisti della serie. “In gara sono partito bene” – aggiunge Fant – “ma un contatto tra i due che mi precedevano mi ha costretto a frenare, finendo per essere sorpassato da Palazzo. Il mio passo era migliore e, approfittando della lotta tra lui e Giorgi, sono riuscito ad infilarlo al tornantino, ritornando quinto. Da quel momento sono rimasto incollato al trenino del secondo posto, formato da Maccari, Silvestrini e Giorgi. Ho provato diverse volte l'affondo su Giorgi, arrivando anche al contatto, ma purtroppo non sono riuscito a sorpassarlo, nonostante il mio ritmo fosse nettamente superiore. Sono sicuramente soddisfatto della mia performance perchè il passo gara è stato ottimo. Correre contro avversari che gareggiano da anni in questa categoria, avendo avuto solo nove giri per imparare la pista, non è stato semplice. Sono un po' deluso perchè il risultato poteva essere migliore e, per le prossime gare, devo migliorare negli attacchi ai miei avversari. Sono certo che con l'esperienza tutto diventerà molto più semplice. Ora via verso Monza.” In attesa del terzo capitolo del monomarca Fant, nel Mini Challenge Evo, scende al terzo posto con un ritardo di sei lunghezze dal secondo e ventidue dall'attuale leader provvisorio.