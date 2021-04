Giuseppe Fascicolo in pista a Monza per una nuova stagione nel Campionato Italiano GT

Per il pilota trevigiano si tratta di un ritorno in questa serie al volante della BMW M4 GT4 di Ceccato Motors che lo aveva visto cimentarsi nella stagione 2019

Si torna in pista. Sabato e domenica l’autodromo di Monza aprirà la stagione 2021 del Campionato Italiano Gran Turismo che vedrà tra i protagonisti Beppe Fascicolo. Per il pilota veneto si tratta di un ritorno in questa serie al volante della BMW M4 GT4 di Ceccato Motors che lo aveva visto cimentarsi nella stagione 2019. Otto appuntamenti sui principali circuiti italiani che lo vedranno impegnato nelle due categorie: Sprint, con due gare da 50 minuti più un giro ed Endurance con una prova unica, la domenica, di tre ore.

“Nello scorso fine settimana abbiamo svolto gli ultimi test con la vettura - commenta Fascicolo - e siamo pronti per affrontare una nuova stagione. Abbiamo consapevolezza della nostra potenzialità e della velocità della vettura che ha un buon set-up. Credo che con il compagno della classe Sprint, Nicola Neri, andremo a formare un duo competitivo e cercheremo di fare un buon risultato già sul tracciato di Monza, per iniziare bene la stagione. Il circuito lombardo mi piace e ho sempre trovato risultati positivi. Spero di continuare questa tradizione e di poter raggiungere posizioni di vertice”.

Questi mesi invernali Fascicolo ha cercato di avvinarsi alle corse seguendo un percorso di preparazione con il centro di Medicina Sportiva Formula Medicine del dottor Riccardo Ceccarelli. “Ho scelto questa struttura – ha dichiarato il pilota – per prepararmi al meglio alla stagione. Ho seguito le tabelle che mi hanno preparato cercando di conciliare attività in pista con quella professionale. Siamo quindi pronti per affrontare un nuovo anno in gare. Ci mancano i riferimenti con gli avversari ma già venerdì durante le prove libere avremo i primi riscontri”.