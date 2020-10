Il driver Fascicolo sale sul podio a Spa nel Lamborghini Super Trofeo Europa

Doppio podio per Fascicolo sul tracciato di Spa in Belgio, nel quarto e penultimo appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa disputato il 23 e il 24 ottobre, nello stesso fine settimana in cui si è svolta la 24 Ore. In un weekend condizionato dalla pioggia, Fascicolo impegnato in questa occasione con Marc Rostan in sostituzione di Claude Ives Gosselin, ha rimediato due secondi posti.

In Gara 1 tra gli Am il successo è andato all’equipaggio Wagner - Leib, dopo che Rostan era riuscito a mantenere la testa della corsa per breve tempo. «Wagner - Leib erano veramente imprendibili – ha dichiarato Fascicolo – e con la pista bagnata abbiamo cercato di correre meno rischi possibili, pensando di portare la vettura al traguardo senza danni». La seconda prova ha visto tutte le vetture partire con gomme slick, ma la pioggia iniziata a cadere durante la corsa ha spinto gli equipaggi a rientrare per consentire il cambio degli pneumatici e dei piloti. L’ingresso ai box è avvenuto in regime di Safety Car, intervenuta per rimuovere una Lamborghini finita in un punto pericoloso della pista dopo un incidente.

Dopo la ripartenza, a circa 10 minuti dal termine della corsa, nel rettilineo che porta alla discesa dell’Eau Rouge, tre vetture sono entrate in contatto finendo contro le barriere. I commissari hanno deciso di esporre bandiera rossa e interrompere definitivamente la gara confermando la classifica del giro precedente con Fascicolo – Rostan ancora al secondo posto. «Il nostro obiettivo era di provare a salire sul gradino più alto del podio nella classe Am – conclude Fascicolo – ma siamo comunque soddisfatti dei risultati ottenuti in condizioni climatiche difficili su un tracciato molto impegnativo come quello di Spa. Alla fine del campionato manca ancora un round e proveremo a fare di tutto per ottenere il primo successo stagionale». L’ultimo appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa è in programma al Paul Ricard in Francia, dal 13 al 15 novembre.