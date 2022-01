Fassa Bortolo, torna la campionessa Tatiana Guderzo

Sono giorni di enorme felicità in casa Top Girls Fassa Bortolo, per quello che può definirsi un vero e proprio colpo a sorpresa: la formazione trevigiana, infatti, in questo 2022 potrà avvalersi delle prestazioni di Tatiana Guderzo. Si tratta di un grande ritorno per la vicentina di Marostica, che aveva già vestito la casacca della squadra di Lucio Rigato fino al 2006, in quelli che sono stati gli anni di esordio nella categoria elite e nel ciclismo che conta.

Campionessa del mondo a Mendrisio nel 2009, bronzo olimpico a Pechino nel 2008, cinque volte campionessa italiana a cronometro e vice campionessa italiana su strada in carica, la Guderzo porterà l’esperienza necessaria per un gruppo giovane come quello costruito dalla dirigenza della Top Girls nei mesi scorsi.

«Il ritorno di Tatiana - le parole Lucio Rigato - è per noi motivo di grande orgoglio, e siamo più che felici di poterla accogliere nuovamente nel nostro gruppo. Tra noi e Tatiana ci sono sempre stati grande stima e grande rispetto e pertanto quando si è paventata la possibilità di averla nuovamente con noi, non abbiamo esitato a cogliere l’opportunità. Quello che Tatiana ha fatto in carriera è sotto gli occhi di tutti e pensiamo che la sua esperienza e il suo carisma possano essere fondamentali nella crescita del gruppo che abbiamo messo assieme per questa stagione».