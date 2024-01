Fausto Coppi, 64 anni fa la scomparsa: il maltempo non ferma le celebrazioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Calderba di Ponte di Piave si è svolta la commemorazione del 64° anniversario del campionissimo Fausto Coppi e dei campioni scomparsi della provincia di Treviso. La cerimonia, come da tradizione, si è tenuta al Tempio del Ciclista, curata da Germano Bisigato, presidente dell’Associazione ex ciclisti Treviso.

Presenti il professionista Giuseppe Rosolen,Tommaso De Prà e Giovanni Moro che hanno deposto la corona d’alloro preparata dai sportivi di Calderba sotto una pioggia scrosciante. All'interno della chiesetta il sindaco Paola Roma ha scoperto la foto del Campione di Ciclocross Renato Longo (sconparso l’8 giugno 2023), con lei la moglie Marisa e la figlia Federica,subito dopo i numerosi sportivi si sono spostati sotto il capannone della Famiglia Serafin a poche centinaia di metri per continuare la cerimonia. Il sindaco Paola Roma, accompagnata dagli assessori Stefania Moro e Stefano Picco, ha consegnato una targa riconoscimento ai familiari di Renato Longo e a Remo Mosole, mentre Silvano Riccato ha donato un quadro di Fausto Coppi al sindaco.

Michele Falsarella ha ricordato il papà “Ciano” recentemente scomparso. Emozionante il ricordo di Beatrice Cal (Campionessa di paraciclismo) nei confronti di Renato Longo: «dal 2018 sono sempre presente qui a Calderba, è triste sapere che non rivedremo più l’amico Renato». Non è mancato il saluto da parte di Bruno Battistella coordinatore della commissione pista nazionale che ha fatto il punto per le prossime olimpiadi di Parigi. Presenti alla cerimonia Walter De Martin per il Museo del Ciclismo dell’Alto Livenza di Portobuffolè,Mauro Chiarot fiduciario del Coni di Pordenone e Renzo Ferrati Presidente Provinciale di Venezia e consigliere Nazionale Acsi. Tra i famigliari degli ex ciclisti erano presenti Carla Pinarello figlia di Giovanni, Franco e Anna Schiavon figli di Silvano,Tiziana Favero Figlia di Vito,Renato Toffoletto figlio di Sergio,il figlio di Mario Da Dalt con numerosi ex tra cui Mosè Segato,Sergio Dal Negro, Gianfranco Carlet organizzatore dell’Internazionale Under 23 di Villa di Cordignano, Lino Bet consigliere alla Trevigiani, Silvano Giacuzzo Presidente dell’Asd San Vendemiano, Luciano Gasparotto da poco premiato con la “benemerenza di bronzo al merito del ciclismo” e una delegazione della Protezione Civile di Montebelluna capitanata da Antonio Netto. La cerimonia è terminata con un brindisi al nuovo anno.