Federico Drusian si afferma a Visnadello e la seconda categoria si avvicina

A Visnadello il torneo maschile per giocatori fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina Giovanni Fregonese e Roberto Tonietti con 116 iscritti va a Federico Drusian. E’ stata una finale veloce quella che ha consacrato la leadership di Drusian su Riccardo Menon che il suo torneo l’aveva già vinto. Menon al suo ottavo incontro ha fatto atto di presenza contro il tennista opitergino con tessera del Salgareda che sta puntando alla 2^ categoria. Terzi posti per Kevin Da Ros del Park di Villorba e per l’under 18 bassanese Andrea Nodari. Si sono inoltre distinti nel main draw William Cagnato dello Sporting Magi e Davide Favero dell’Ostani Montebelluna tutti con due vittorie.

Gli altri tornei

A Pederobba fino al 22 agosto torneo di 3^ categoria maschile Trofeo DM Decori e Generali Conegliano Tezza, diretto da Ivano Durighello e Giuliano Ferro con 118 iscritti. Questi gli incontri di lunedì 16 agosto: ottavi di finale, alle ore 15.30 Luca Acampora-Edison Martinez, Eddy Bottarel-Daniel Mazzocco due leader di due categorie diverse a confronto (caso raro). Alle ore 17 Andrea Barone-Bordignon Nicolò e Riccardo Andreatta-Andrea Nodari. Alle ore 18.30 Cristiano Franzato-Nicolas Fochesato. Alle 19 Federico Rossato-Andrea Calderoni. Alle 21 Cesare Franceschini-Sebastiano Buzzatti e Enrico Arduini-Davide Bassan.

A Castelfranco Veneto archiviato il femminile riparte l’organizzazione con un Open maschile diretto da Alessandro Zuech. Si terrà negli impianti di Via Sicilia dal 21 agosto al 5 settembre, iscrizioni entro le ore 12 del 19 agosto all’indirizzo: info@tenniscastelfranco.com

A Mogliano Veneto 7° Open maschile e femminile con 3mila euro di montepremi, diretto da Alfredo Gris. Dal 27 agosto al 12 settembre spettacolo nei rossi di Via Colelli. Iscrizioni via mail entro il 25/8 ore 12 per tutti i players all’indirizzo: www.tennisclubmogliano.it.

All’Ostani di Montebelluna dal 28 agosto all'8 settembre torneo giovanile maschile per giovani dagli 8 ai 18 anni, diretto da Natalja Tonazzo. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 agosto via mail: tcostani@gmail.com.

Dal 4 al 19 settembre alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Paolo Borin. Iscrizioni entro il 2 settembre per i giocatori fino al 3.5 e il 03/09 per i rimanenti 3^ all’indirizzo mail: info@barchessatennis.com.