Fidal Treviso, Giuseppe Stival confermato alla guida dei giudici di gara

Giuseppe Stival è stato confermato alla guida del Gruppo Giudici Gare di atletica della provincia di Treviso. L’ha votato un’ampia maggioranza delle “giacchette bianche” della Marca in una tornata elettorale che ha anche definito la composizione della Commissione regionale del GGG, al cui interno verrà individuato il nuovo Fiduciario del gruppo veneto. Per Stival, 60 anni, di San Vendemiano, giudice di gara di lungo corso, è il secondo mandato come Fiduciario provinciale del GGG.

I numeri dell’attività dei giudici di gara trevigiani sono imponenti: nella Marca, nell’ultimo quadriennio, si sono svolte 234 manifestazioni che hanno coinvolto 112.124 atleti-gara. Ben 3067 le presenze dei giudici di gara, a cui vanno aggiunte 1401 trasferte a supporto di manifestazioni disputate fuori provincia. Oltre a rappresentare il gruppo più compatto nel panorama dell’atletica veneta, i giudici di gara trevigiani sono assai stimati e per questo vengono frequentemente coinvolti nelle giurie regionali.

Il bilancio di Stival è positivo: “Nel quadriennio appena concluso - spiega il Fiduciario provinciale - il gruppo trevigiano si è rinforzato, passando da 61 a 81 giudici. E’ scesa anche l’età media, arrivata a circa 52 anni. Per il futuro sarà importante promuovere le attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei giudici, cercando di coinvolgere maggiormente le società della provincia”.

A proposito di reclutamento, in partnership con il gruppo di Venezia, è in partenza un corso provinciale per giudici di gara che si terrà, a distanza, nelle serate del 12, 19 e 26 maggio. Relatore: il giudice internazionale Roberto Grava. Unico requisito di partecipazione: aver compiuto i 16 anni (per info e iscrizioni: fiduciarioggg.tv@fidal.it). Altri due giudici trevigiani sono intanto stati promossi nella Commissione regionale del GGG: sono l’ex Fiduciario provinciale Emanuela Carrer, risultata la più votata in assoluto tra i sette componenti del nuovo “governo” veneto, e Marcella Molin.