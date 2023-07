Rally, Filippo Fant è secondo con rammarico al Mugello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Doveva essere un asso nella manica sulla carta e così è stato anche sul campo con il quarto appuntamento con il Mini Challenge che ha portato alla ribalta un Filippo Fant in forma smagliante, reo confesso di aver commesso un errore forse determinante.

Il pilota di Belluno, al via con la consueta Mini JCW Challenge Evo curata da CZ Bassano Racing, sfruttava la maggiore conoscenza del Mugello Circuit, rispetto ai precedenti tracciati, andando a segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Venerdì. Quando tutto lasciava presagire una bella lotta per la pole position il portacolori di Xmotors Team incappava in un'uscita in ghiaia, dovendosi accontentare della terza piazza in griglia. «Il Mugello è bellissimo - racconta Fant - ed è tra le mie piste preferite. Nelle libere infatti sono partito subito con il coltello tra i denti, stampando il primo tempo nella seconda sessione. In qualifica, purtroppo, sono entrato con la convinzione che le gomme posteriori fossero in temperatura, dato che il mio compagno aveva fatto la prima sessione, ma, a causa delle due bandiere rosse esposte nel suo turno, queste risultavano ancora leggermente fredde. Ho spinto troppo nel primo crono e, arrivato alla Savelli, la vettura mi è partita in sovrasterzo all'improvviso. Ho provato a salvarla ma non c'è stato nulla da fare. Sono finito in ghiaia, per fortuna senza alcuna conseguenza. Sono riuscito a ripartire e, nell'unico giro cronometrato a mia disposizione, ho portato a casa un buon terzo posto. Ero piuttosto deluso, senza quell'errore il secondo era tranquillamente alla portata e, probabilmente, mi giocavo il primo».

Una partenza di gara 2 non azzeccata portava Fant a perdere una posizione ma, con la consapevolezza di avere un passo superiore, il bellunese metteva in atto una rimonta incredibile, a suon di sorpassi, conquistando la seconda piazza ad otto minuti dal termine. Il ritmo risultava insostenibile per la concorrenza, compreso per il leader Zanin, ma l'entrata della safety car, causa collisione tra Giorgi e Palazzo, andava a congelare le posizioni, togliendo all'alfiere della scuderia di Maser l'opportunità di tentare l'assalto alla leadership. Tanta la soddisfazione, condita da un pizzico di amarezza per non aver avuto il tempo utile per puntare al colpaccio, per una seconda piazza che, unita al risultato del compagno di team Roberto Gentili, si traduce nella terza piazza nel Mini Challenge Evo, a meno venti dal secondo ed a ventinove dalla vetta, quando al termine della stagione mancano solo due fine settimana. «Nella rimonta mi sono divertito molto - conclude Fant - perchè sono riuscito a compiere dei sorpassi determinati e puliti. Stavo recuperando terreno su Zanin ma la safety car mi ha beffato ed è stato davvero un peccato. Con una qualifica migliore probabilmente la vittoria era alla nostra portata ma ci accontentiamo di un secondo posto e di un passo davvero significativo. Grazie a tutto il team, ha svolto un lavoro fenomenale nel sostituire, in meno di un'ora, il radiatore dell'acqua. Peccato per la foratura di Roberto, in gara 1, perchè ci penalizza in chiave campionato. Ora avremo una lunga pausa e ci rivedremo a Settembre, ancora qui al Mugello».