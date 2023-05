Finale stasera alle 19 a Sernaglia a suggello del 3° Open di Primavera Speronello-Ragazzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il 3° Open di Sernaglia è all’ultimo atto. La finale si terrà alle ore 19 odierne. Erano 82 i giocatori in tenzone coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Nella giornata di ieri, spettacolare l’incontro tra Speronello e Ghedin terminato in favore del giocatore montelliano dopo quasi due ore di bel gioco. Speronello-Ghedin 6/1 4/6 6/3. Ragazzi-Viola terminato ad un gioco pari del primo set per ritiro di Viola. Saranno quindi i due giocatori Marco Speronello e Alessandro Ragazzi, che si allenano presso lo Sporting Life Center di Vacil a contendersi il successo. Il n°104 per Speronello ma anche il ricco montepremi messo a disposizione dal patròn e mecenate Mancuso, desideroso di portare presso il suo club il bel gioco. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE A Vedelago dal 13 al 28/5 torneo di Maggio maschile e femminile fino ai 3.3, con 133 partecipanti. Da Panatta dal 20/5 al 28/5 torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5. A Villa Guidini Rodeo di 4^ categoria maschile il 20 e 21 Maggio. Iscrizioni entro le ore 14 del 18/5. Dal 20/5 al 04/6 Altivole con il solito clichè. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5. A Motta di Livenza tutto pronto per ospitare le tappe del Kinder Trophy. Dal 27/5 al 04/6 per i giovani 9-10-11 e 12 anni, con iscrizioni entro le ore 12 del 25/5. Quella Junior dai 13 ai 16 anni si svolgerà dal 3/6 fino al giorno 11/6 e le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 12 del 01/6.