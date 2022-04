Finale tutta trevigiana tra Marco Speronello e Mattia Ghedin alle 14.30 Trofeo VP veniciature

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Diciassettesima giornata di gare nell’Open maschile di Villorba presso il Park con 117 tennisti, Trofeo Vp Verniciature. Kermesse condotta da Roberto Marian, Gianfranco Griso e Giuliano Ferro. Oggi alle 14.30 l’epilogo. La finale è tra Marco Speronello in caccia del suo 4° Open stagionale e 85° in carriera e, udite udite Mattia Ghedin. Già, finale tutta trevigiana quella di oggi che incorona proprio gli sforzi stagionali di Ghedin. Una bella vittoria la sua. Un bagel come antipasto al suo avversario la tds numero due Tommaso Dal Santo, per poi sul due pari constatare il suo ritiro. Per Speronello invece un altro 6/1 6/0 a riprova della sua concretezza e micidialità sul campo, che speriamo continuino, anche nelle pre-qualificazioni che si terranno al Foro Italico tra 15 giorni. Spettacolo assicurato oggi contro Mattia Ghedin e pubblico delle grandi occasioni. Ad Altivole è in corso fino al 24/4 il torneo di 3^ categoria maschile e femminile singolari e doppi e doppio misto. Sono 170 i partecipanti diretti da Deborah Trento e Beatrice Zaffi. A Vedelago a cura dell’Alpe Adria oggi al 1° Maggio Torneo di Primavera maschile per giocatori di 4^ e 3^ categoria fino al grado di 3.5. Sono 72 i tennisti ai nastri di mpartenza. Per le competizioni classiche, allo Sporting Life Center di Vacil in provincia di Treviso primo ed unico torneo con formula di 3 set su 5 per giocatori di 3^ e 4^ categoria singolari e doppi maschile femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 Aprile. Per gli amanti dell’erba nel weekend 23 e 24 Aprile ci sarà la prima competizione stagionale a San Marco di Resana e sarà un rodeo femminile fino alla categoria 3.1. Iscrizioni entro le ore 12 del Giovedì 21/4. Il 23 e 24 Aprile Rodeo maschile di 4^ categoria alla Barchessa di Casale sul Sile. Competizione condotta da Nadia Schiavon. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 21/4. A Sernaglia della Battaglia dal 23/4 al 08 Maggio andrà in scena il secondo Open maschile organizzato da Renzo Mancuso coadiuvato da Gianluca Viezzer. Sono 3.000 € di montepremi. Le iscrizioni scadono alle ore 12 del 21 Aprile per i 4^ categoria.