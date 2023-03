Volksbank School Cup 2023: domenica 2 aprile la finale

Domenica 2 aprile va in scena a Villorba l’atto finale della Volksbank School Cup 2023, che si svolgerà nel pomeriggio in due sedi: la Scuola Marconi di Catena di Villorba e il Palaverde, dove si giocheranno le finali in anteprima al match di campionato della Nutribullet TVB con Varese. Volksbank School Cup è la manifestazione di basket "tre contro tre" dedicata alle Scuole Medie di Treviso e Belluno, organizzata da Treviso Basket in collaborazione con i Comitati FIP e i Provveditorati agli Studi di Treviso e Belluno, con il patrocinio del Comune di Villorba e il sostegno di Volksbank, Supermercati Maxì e Lattebusche. Media partner La Tribuna di Treviso e Radio Company, che curerà l'animazione della fase finale al Palaverde. L'evento ha coinvolto finora 600 classi per più di 3000 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Treviso e Belluno.

Giunta ormai alla sua 22° edizione, la Volksbank School Cup vanta una storia di più generazioni che si sono avvicinate al basket grazie al successo eccezionale di partecipanti e di entusiasmo che ogni anno caratterizza l'iniziativa, riconosciuta ufficialmente dal MIUR Torneo Sportivo Studentesco.

Le squadre ammesse alla giornata finale dopo le qualificazioni che hanno visto le scuole impegnate nelle tappe intermedie a Treviso-Ghirada e Feltre:

3° media MASCHILE: Pedavena, IC Castelfranco 2, Cima Conegliano 2 e 3, Grava Conegliano 2, Mandela Mogliano 1 e 4, IComprensivo Resana 2, IC San Polo 2 e 3, Serena Treviso 1 e 2;

3 FEMMINILE IC Castion, IC Mel, IC Rocca Feltre 2, IC Castelfranco, Cima Conegliano 3, Mandela Mogliano, Felissent Treviso, IC Resana;

2° media MASCHILE: IC Merlin Belluno, IC Pedavena, Brustolon Conegliano 1, IC Castelfranco 2, Cima Conegliano 4, IC Cornuda 5, Serena Treviso 3, Vedelago 1;

2° media FEMMINILE: Ic Castion, IC Merlin Belluno, Ic Altivole 1, Brustolon Conegliano, Ic Castelfranco 1, Cima Conegliano 1, IC Cornuda 2, Grava Conegliano 1 e 2, Martini Treviso 1 e 2, Serena Treviso 1, IC Tarzo;

1° media MASCHILE: Rocca Feltre 1, IC Mel, Ic Castelfranco 1 e 2, Felissent Treviso, Grava Conegliano 2 e 5, IC Tarzo 2;

1° media FEMMINILE: Mel 2, Quero,. IC Castelfranco 1 e 2, Cima Conegliano 3, IC Tarzo.

La divisione dei campi da gioco per i gironi di qualificazioni alle finalissime:

Palaverde di Villorba via Marconi, 10/c Carità di Villorba - gironi 2° media femminile; - gironi 1° media maschile; - gironi 1° media femminile;

Pal. Scuola Primaria “Marconi” di Catena, via Postioma 54/c - gironi 3° media maschile; - gironi 3° media femminile; - gironi 2° media maschile.



Il programma dettagliato sullo svolgimento della giornata:

ore 13.15: arrivo delle squadre presso le sedi sopra indicate;

ore 13.30: consegna dei calendari gara e delle double face per la manifestazione;

ore 13.45: palla a due e inizio gare;

ore 16.00: termine della prima fase e spostamento di tutte le squadre al Palaverde e sistemazione presso gradinata Nord;

ore 16.30: gare di semifinale e finale al Palaverde;

ore 17:30: conclusione gare;

ore 19:25: inno nazionale – tutti gli atleti delle finaliste in divisa da gara a bordo campo;

ore 19.30: inizio gara di serie A Nutribullet Treviso Basket vs Pall. Varese;

ore 20.20: (circa) premiazioni in campo delle squadre prime, seconde classificate.

Interverranno alle premiazioni:

Alberto Naef, Direttore generale Volksnank

Paolo Vazzoler, Presidente Treviso Basket

Fabio Coldebella, Presidente FIP provinciale TV

Roberto Chiariotti, Responsabile sport Provveditorato Treviso

Francesco Barbon, Direttore generale Gruppo Vega Supermercati Maxì

Domenico Immucci, fondatore School Cup giunta alla 22° edizione

Matteo Bortoli / Antonello Santi, Lattebusche

Egidio Barbon, Assessore allo sport Villorba