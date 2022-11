Tennis, oggi le finali dell'Alpe Adria di Vedelago

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago nell’Alpe Adria il torneo di 3^ categoria maschile e femminile per giocatori fino ai 3.4 è giunto all’epilogo. Alle ore 20.00 le finali del maschile e femminile in contemporanea assegneranno i suoi i titoli. Nel maschile c’è Luca Tonicello che ha la tessera dello Sporting Mestre ma noto professionista che gravita nella zona di Badoere che è riuscito a superare il favorito Maurizio Junior Peruzzo. L’altro finalista è il cittadellese Tommaso Giaretta che è riuscito a disinnescare il spumeggiante vicentino Francesco Bruna. Nel femminile saranno Stefania Boscarino del Padova Est e la vicentina Silvana Mulone a contendersi il trofeo più grande. Boscarino che vince la tenacia della favorita pordenonese Marta Rico al long tie-break per 11-9 e Mulone impegnata sì ma non troppo dalla semifinalista dall’under 18 vicentina Chiara Reginato. Sempre l’organizzazione Pinezic protagonista degli eventi agonistici di fine stagione. Pronto un rodeo per il weekend 26 e 27 Novembre. Iscrizioni per giocatori di 4^ categoria solo maschile entro le ore 12 del 24/11. Weekend 3 e 4 Dicembre torneo Tpra per neofiti e giocatori fino ai 4.4. Iscrizioni direttamente sul link: https://www.tpratennis.it/ITA/altro/Scheda_torneo.fit?IdTorneo=87963 E dal 10 al 25 Dicembre Torneo di Natale maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 08 Dicembre.