New Tennis Silea: mercoledì sera la finale tra Igor Rossi ed Enrico Ruzza

Al New Tennis Silea cala il sipario alle 19 con la finale tra i due favoriti del seeding. Giacomo De Logu e Roberta Antonello chiudono questi 11 giorni di gare, che hanno visto un centinaio di tennisti affrontarsi sui rossi di Via Cendon. E sono il tennista di casa Igor Rossi ed Enrico Ruzza a contendersi il gradino più alto del podio. Ruzza cresciuto tennisticamente alla corte di De Logu ora con tessera del Noventa di Piave, in semifinale ha superato facilmente l’under 16 del Tc Mestre Alessandro Zecchini nel suo primo exploit tra gli adulti. Rossi presso il Tai di Truck a Loreggia sta ancora continuando il perfezionamento proprio li a Silea, dove affianca nell’insegnamento. In semifinale ha disinnescato Samuele Lazzari giovane del Lido sempre capace di qualsiasi impresa.

Gli altri tornei

All’Open di Istrana 25° Trofeo Positello tabellone principale, condotto da Sonia Rossi e coordinato da Loredana Venturini. Nella serata di ieri ciclone Cavasin che ha iniziato ad impazzare anche nel main draw, alimentato a bordo campo dalla Camerin, sua allieva. Sesta “vittima” di turno la giocatrice del Latisana Aurora Vignaduzzo. Dopo aver sprecato “quasi” due match ball, la player Angelica Cavasin classe 2008 dopo aver condotto in vantaggio la prima frazione, subiva il rientro della più “esperta” giocatrice. Due anni agonistici in più, consentivano alla Vignaduzzo di agguantare il pareggio annullando i due match ball. Poi nel terzo “regular” Cavasin ricaricava il cannone e si imponeva sulla 2.8 per 6/3. Giocherà domani contro la 2.7 Margherita Trolese under 18 cremasca. Incontro dei quarti che da l’accesso alle semifinali. Nel comparto maschile il veneziano Riccardo Opi dopo 3 ore di battaglia metteva fine alla galoppata di Lorenzo Maria Achenti dell’Eurosporting alle sue prime uscite nel tennis “adulto”. Altro matador di giovani promesse è stato il patavino Matteo Marivo che ha stoppato gli entusiasmi del giovane bassanese Lorenzo Bortolaso. Il main draw odierno vede alle 18 Matteo Marivo contro il veneziano Francesco Baretta che si è imposto su Andrea Barone. Alle 19.30 Simone Benedetti-Riccardo Opi. Questi ottavi di finale già altamente spettacolari avranno come prosieguo Riccardo Parravicini in ottima forma già giunto nei quarti di finale ad altri open e Carlo De Nardi anch’esso nel massimo fulgore. Allo Sporting Life Center il Circuito Veterani è alle prese con i tabelloni over 45 e over 55. Gare in svolgimento dalle ore 18 con Tonolo-Reginato; alle 20 Carnio-Jesi; alle 21 Risato-Timpanaro, Fommei-Gabrielli e alle 21.30 Da Ros-Marchesan. Nell’Open K22 di Volpago stanno ancora scaldando i motori i giocatori di 3^ categoria.

Sette le gare in programma mercoledì 20 luglio dalle ore 18. Prossimi tornei: A Villa Guidini Paolo Favata dal 22 luglio al 5 agosto conduce il terza categoria maschile e femminile, 85 gli iscritti. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Il periodo di gioco sarà dal 23/7 al 1/8 e le iscrizioni verranno chiuse alle ore 12 del 21 luglio. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizierà il 29 luglio fino al 7 agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 luglio. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30 luglio al 14 agosto competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina. Adesioni entro le ore 12 del 28 luglio. Dal 30 luglio al 10 agosto a Castelfranco Open femminile diretto da Massimo Pelloia. Iscrizioni entro le ore 12 del 28 luglio.