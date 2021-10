Tennis, oggi le finali dei rodeo di Volpago, Silea e Mogliano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 10 Ottobre si concludono ben 3 tornei Rodeo, Volpago Open Carletti, Silea 3^ Femminile e Mogliano 4^ maschile e femminile. Nella Finale Over 50 a squadre Volpago arriva al secondo posto incoronando gli avversari della Canottieri Mestre. L’altra finale l’Over 45 con i veronesi, spostata a Sabato 17 sempre nei rossi Montelliani. Rodeo maschile Open Michele Carletti a Volpago diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Giuliano Ferro. Erano 32 ai nastri di partenza. Domenica dalle ore entrano in gioco i qualificati di Sabato con i top di 3^ ed i giocatori di seconda capitanati da Angelo Rossi dell’Eurotennis TV. Tra questi spicca Francesco Toniolo dell’Istrana che si è aggiudicato ben 4 incontri. Due le vittorie di Simone Martin, giocatore di casa appena arrivato dal Piemonte con il titolo di Istruttore di 2° grado. Sta ben onorando il torneo un altro pupillo di casa il giovane Giordano Sozza giunto a 3 vittorie opposto all’under 18 trentino Francesco Manzoni. Il bellunese Pier Silvio De Bortoli dopo due positivi se la dovrà vedere con il maestro Umberto Costa. Due soli i posti al sole che saranno abbinati al veneziano Francesco Baretta ed al trentino Alessandro Cella; i vincenti con Rossi e Filippo Moggian Barban.

Al New Tennis Silea Rodeo femminile limitato alle giocatrici fino al 3.4 diretto da Giuliano Mariuzzo con la supervisione di Roberta Antonello, 25 le tenniste in lizza. Main draw già delineato dove spicca la vicentina Sofia Di Giacomo e la patavina Stefania Boscarino. Favorite che entrano in campo nella tarda mattinata. Rodeo weekend al Tc Mogliano per giocatori e giocatrici di 4^ categoria. Ben 64 i giocatori impegnati diretti da Alfredo Vianello coordinati da Nadia Schiavon. Otto i giocatori che hanno guadagnato il pass per il main draw. Questi gli abbinamenti che daranno l’abbrivio alla giornata di gare. Rizzo-Pavan, Zambrano-Grande, Di Giusto-Chinello, Pistellato-Corona, Zanon-Del Monaco, Carrara-Riolfo, Chiozzi-Gottardello e Balan-Bettio. Favoriti del torneo Manuel Barbon e Massimo Previti. Attenzione all’outsider di casa Alfredo Gris. Nel femminile le favorite sono l'under 16 del Green Garden Maya Pitteri e la patavina Alessandra Cordioli. Ancora a confronto Pavan-Polato, Gardin-Demin (quest'ultima l'outsider del seeding) Inannunzio-Desanzuane e Colato-Baldan. A Vedelago dal 16/10 al 31/10 torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/10 all’indirizzo: tennisaccademyalpeadria@gmail.com Ad Altivole tornei di 3^ categoria maschile e femminile dal 23/10 al 07/11 con singoli e doppi tra i quali anche quello misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/10 all’indirizzo: tennisclubaltivole@gmail.com.