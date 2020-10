Domenica record per il tennis trevigiano con ben quattro finali di torneo

Domenica 11 ottobre ci saranno ben 4 finali. La più importante per il tennis trevigiano è sicuramente quella per il Tricolore a squadre over 35. Fase che si sta svolgendo a San Giacomo di Veglia dove il Vittorio Veneto, dopo la netta affermazione sui tennisti sardi del Macomer per 3-0, alle 10 si giocheranno tutto contro i leccesi del Lequila.

Alle 15 si concluderà invece il rodeo Open maschile di Volpago trofeo Tifinanzia che da ieri ha messo a confronto una dozzina di seconda categoria e che oggi dalle ore 9 scenderanno in campo l’under 18 dell’Eurotennis Angelo Rossi già vincitore due incontri, l’under 16 bolzanino Gabriel Moroder che incrocerà un altro alfiere dell’Eurotennis Edoardo Ligniere Cheriè e l’under 16 veronese Samuele Martorana sarà opposto al mestrino Filippo Moggian Barban. Quindi dopo questi sbarramenti entreranno in scen i big capeggiati dal patavino Alessandro Ragazzi. Dirige Ottorino Durante con la supervisione di Giuliano Ferro.

Al Park di Villorba rodeo femminile Open trofeo Vp verniciature che inizia il day two alle ore 10 e l’epilogo alle ore 16. Competizione diretta da Moira Baratto con la supervisione di Debora Comici che hanno già dato il pass all’under 14 mestrina Vittoria Toffano che ha già conseguito degli ottimi successi, l’under 16 modenese Ilaria Antonini anch’essa entrata nel main draw sgambettando giocatrici con il ranking superiore, stesso esito per l’under 16 triestina Elena Plesnicar che da 3.2 ha scavalcato la sua avversaria di seconda categoria. Ancora un successo inaspettato per l’under 14 vicentina Caterina Novello che ha superato la sua cooprovinciale Chiara Di Vina fresca vincitrice dell’open di Altivole. Quindi ci saranno parecchi scontri tra giovani in progress che mettono in campo ritmo, tecnica, molta voglia di conquistare la serie superiore e di fare gran carriera.

A Castelfranco altro Rodeo, questa volta riservato a giocatori in coppia fino alla terza categoria trofei Casale e Dallan, che di fatto viene in competizione soltanto oggi. Questo perché sono soltanto 8 le coppie in lizza, e da questa mattina dalle 10 scenderanno in campo. I favoriti sono Nemanja Ignjic e Lal Dal Monte che stante al draw disegnato da Massimo Nicoletti si dovrebbero incontrare in finale contro i numeri due Lamberto Zaborra e Piergiorgio Stella.

