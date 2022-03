Torneo Alpe Adria di Vedelago: venerdì le finali del torneo

Nell’Alpe Adria a Vedelago è tempo di finali. Erano in centinaio i tennisti in gara fino al grado 3.4 sotto la direzione di Dean Pinezic. Venerdì 25 marzo, alle 17.30, la finale del tabellone femminile Under 18 tra la mottense Sara Martini e Francesca Vario del Bassano.

Entrambe hanno superato le avversarie al terzo set. Martini contro la veterana del Santa Maria di Sala Silvana Povelato e Vario contro la coetanea patavina del Plebiscito. Alle 20.30 scenderà in campo Francesco Toniolo dell’Istrana contro il giovane mestrino Daniele Trentin. Anche qui finali guadagnate ovviamente al terzo set, giusto per sottolineare l’equilibrio di questo torneo. In particolare lo scontro tra Martinez e Trentin che si è concluso nel long tie-break con ben 5 over points per 15-13. Toniolo anche lui veterano, ha messo in campo oltre alla sua ottima prestanza fisica, tutto il suo bagaglio tecnico per approdare alla finale. Contro di lui si sta assistendo ad un graduale miglioramento della gestione tattica, da parte del giocatore del Cornuda Sebastiano Buzzatti. L’allievo di Roberto Durante è stato in grado di superare in due equilibrati set, l'Under 16 bellunese Antonello Giovanni anche lui visto in ottimo progress gestionale.

Gli altri tornei

A Sernaglia della Battaglia nel 4^ categoria diretto da Renzo Mancuso e Gianluca Viezzer con una settantina di partecipanti. Approda in semifinale il gioiello di casa Marco Paoletti, che è riuscito a regolare anche il giovane Filippo Viscusi. Per Paoletti 8^ vittoria perché da non classificato ha dovuto pagare dazio, ma la sua classe non è stata mai messa in discussione. Intanto attende di conoscere il suo avversario che uscirà dall’incontro tra il favorito del seeding Luca Dal Zotto e Giulio Lovisotto in programma alle ore 19.00. Nella parte bassa del draw quarti di finale da giocare. Nella mattinata Nicola Giacomin vs Paolo Tomena altra mina vagante di casa. Alle 18.00 Marco Da Ruos vs Carlo Luise. Le finali sono previste nella giornata di Domenica. Tutto pronto a Villorba per l’Open maschile dal 1/4 al 16/4 con 1.200 € di montepremi, che sarà diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 di Mercoledì 30 Marzo, dai 4.4 ai 2.1. Ad Altivole dal 9/4 al 24/4 torneo di 3^ categoria maschile e femminile singolari e doppi e doppio misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Aprile.