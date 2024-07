Le Finals di Jesolo della serie D 1° Posto delle girls del Padel Club X4 2° Panatta Boys

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Republic Tennis Jesolo disputate nel weekend del 13 e 14 luglio le finali di Serie D Padel. Sede sempre di più scelta dal Comitato Regionale della Fitp, sottolinea Alessandro Mior e per gli impianti, club house, foresteria e per il fatto di essere in una città rivierasca dove l’offerta turistica non manca. Per i risultati dei trevigiani. Primo posto per le girls del Padel Club X4 Villorba e secondo posto per i boys del Panatta Racquet Club di Treviso. Queste le dinamiche degli scontri. Giornata di Sabato 13 si sono affrontate le squadre femminili e in un derby tutto veronese si sono scontrate le ragazze dell’Aloha Padel Club contro il Pro Padel (VR). Ad avere la meglio con il risultato di 3 a 0 la formazione dell’Aloha Padel Club mentre le ragazze di Mister Padel di Mestrino hanno incrociato gli scambi con il Padel Club X 4 di Treviso, dove ad avere la meglio per 3 a 0 è stato il Padel Club X 4. In parallelo si è svolto un altro derby, questa volta maschile e trevigiano tra Solerò e Pana.ma, dove ad avere la meglio è stato il Pana.ma con il risultato di 2 a 1 mentre la gara tra l’HUB12 di Rovigo e il Guizza Plus Center di Padova ha visto primeggiare il Guizza per 2 a 1. La giornata di semifinali si è conclusa con un dj set al tramonto e uno sfizioso buffet.

TORNEI DI TENNIS IN ATTO Ad Istrana fino al 22/7 si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Il primo raggruppamento fino ai 3.5 ha totalizzato 75 iscrizioni. A Volpago fino al 25 Luglio torneo di 3^ maschile Trofeo K22 Studio con 1.000€ di price money con 71 contendenti. Fino al 24 Luglio allo Sporting Life Center di Vacil Pre quali Ibi 2025 per giocatori di 4^ categoria. Incontri di singolo e doppi maschile e femminile con un totale di 134 giocatori.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Dal 20/7 al 4/8 a Tcvo 4° Memorial Tombacco con 3.000€ di price money. Open maschile che premia fino ai primi 8 classificati. A Villa Guidini dal 20/7 al 02 Agosto torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Luglio. A Castelfranco Veneto dal 27/7 al 10/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 25 Luglio. Ad Istrana dal 2 al 11 Agosto 7° Torneo Giovanile Trofeo Vismec dai 12 ai 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/7.