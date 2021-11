L'ufficiale di gara della Fit Giuliano Ferro è arbitro benemerito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In data 20 novembre 2021, presso la Canottieri Padova, durante la riunione degli Ufficiali di gara del Veneto, è stata conferito l’attestato di Benemerenza, come Giudice arbitro al trevigiano Giuliano Ferro. Sua la lunga e importante appartenenza al settore Ufficiali di gara della Federazione Italiana Tennis e fiduciario degli arbitri trevigiani da più di un decennio. Ha iniziato l’attività come Giudice arbitro nel 1984, a quei tempi si esercitava solo a livello provinciale; essendo stato un giocatore fin dall’anno 1962, sentiva la voglia con il passare degli anni di entrare nel settore degli ufficiali di gara, il suo motto è sempre stato il buon senso,ma con l’osservanza delle regole imposte dalla federazione. Con il trascorrere degli anni, è stato promosso al ruolo regionale, GA di Beach tennis, e poi nel 2011 ha superato l’esame per la qualifica nazionale. Ultimamente vista l’esplosione della nuova disciplina del Padel, si è addentrato anche in questo settore.

Nella sua attività di ufficiale di gara ha partecipato a moltissime competizioni a squadre e individuali regionali e nazionali. Ricordando le più importanti, campionati di serie A e B maschili e femminili, qualificazioni regionali BNL, tornei Open e la bellissima soddisfazione di far parte come GA assistente, in un torneo “Tennis Europe Junior Tour” svoltosi a Treviso presso l’Eurosportig. Era il Giugno 2014, nel quale, partecipava come giocatore il nostro futuro del tennis internazionale, Jannik Sinner. Da parecchi anni è responsabile provinciale degli ufficiali di gara della provincia di Treviso, fa parte del DSR regionale, anche formatore regionale, organizzando corsi e aggiornamenti con grande passione, cercando di trasmettere la sua verve a tutti quelli che intendono entrare nel gruppo. Non ultimo suo appello quello dove: sono aperte le iscrizioni per i corsi di Giudici Arbitri Affiliati, ovvero soci dei circoli di tennis Fit, e per Giudici Arbitri Federali. Per informazioni rivolgersi al Benemerito Giuliano Ferro al numero 347-2463251. Tappa Tpra all’Ostani Montebelluna il 27 e 28 Novembre, singolare maschile limitato ai 4.4 Fit, iscrizioni entro il 25/11 ore 18.00 telefonando a Andrea Camarin 3668243584 oppure sul sito TPRA. Mercoledì 24 Novembre ad Oderzo presso la sala concerti di Palazzo Moro, alle ore 20.30 Prando Prandi presenterà il libro su Bepi Zambon “Oltre la Rete”.

Nell’edificio di Via Garibaldi, 27 saranno presenti anche i rappresentanti del Panathlon Club del distretto opitergino, guidato da Roberto Agostinetto. Ingresso libero ed in base alle norme vigenti con il green pass. Sempre per l’attività Fit torna un altro torneo a Vedelago a Dicembre dal 11 al 26 denominato “di Natale” con iscrizioni entro le ore 12 del 09/12 all’indirizzo di posta elettronica: tennisaccademyalpeadria@gmail.com. A Motta di Livenza Rodeo maschile di 4^ categoria lungo weekend dal 17 al 19/12 iscrizioni entro le ore 12 del 15 Dicembre all’indirizzo mail: www.tennismotta.it.