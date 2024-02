Ottimo successo per la tappa Fit junior program svoltasi presso il Panatta racquet club

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Presso il circolo di Panatta in Via Maffioli tappa del circuit Fitp Junior Program con oltre un centinaio di giovani racchette. Il coordinatore Andrea Borghesan si è detto soddisfatto del movimento e della partecipazione dei club per questi raduni. In quest’ultimo erano ben 127 i ragazzi che vi hanno partecipato. Questi incontri servono ai giovani per prendere confidenza con le competizioni al di fuori dei loro corsi di tennis. Categorie in gioco Green 2011,12 e 2013, Supergreen 2009-10 e 2011, Orange 2014,15 e 2016, Super Orange 2013,14 e 2015 e Red. Questa era la tappa Paris, prossima tappa sarà London sempre presso il Club Panatta nei giorni 10 e 11 Febbraio e per concludere il circuito provinciale ad Aprile ci sarà la tappa denominata Ibi Roma. Master regionale entro il 2 Giugno. Per i tornei senior: Fitp Rodeo di Carnevale dal 9/2 al 11/2 per giocatori di 4^ categoria presso lo Sporting Life Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Febbraio. Tpra il 10/2 a Trevignano Doppio maschile iscrizioni Roberta 392-5212356. Alla Barchessa Rodeo di 4^ maschile il 17 e 18 Febbraio. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/2. Da Panatta il 24 e 25 Febbraio Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 22 Febbraio. A Volpago il 24 e 25 Febbraio Rodeo Steel al maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22.