Treviso Basket, domenica supersfida contro la Fortitudo

Settima giornata di Serie A per la NutriBullet Treviso Basket pronta a tornare al PalaDozza per la "classica" contro la Kigili Fortitudo Bologna domenica 7 novembre alle ore 17.

Treviso arriva da un momento molto positivo, con 4 vittorie consecutive, comprese le ultime due in casa con Varese (96-78) e Szombathely in Basketball Champions League (68-60). Al momento, quindi, la formazione di coach Menetti si trova nel gruppo delle terze in campionato con 8 punti (4 vittorie, 2 sconfitte), alla pari con Virtus Segafredo Bologna e Allianz Pallacanestro Trieste. La Fortitudo Bologna, invece ha finora 1 vittoria in 6 gare (2 punti, ultima in classifica al pari di Varese e Pesaro), nell'ultimo turno i bolognesi hanno perso 97-81 sul campo di Brescia. La Nutribullet potrà contare su capitan Matteo Imbrò (già in campo mercoledì in coppa) che quindi farà il suo esordio stagionale in campionato. Gli arbitri dell'incontro saranno: Sahin, Bartoli e Pierantozzi. La partita si potrà seguire in diretta streaming su discoveryplus.it, previo abbonamento. Diretta radiofonica sulla pagina Facebook di Treviso Basket che metterà in onda anche le interviste a fine gara. Nelle 20 le sfide tra Fortitudo e Treviso, fin dagli anni della A2, 11 vittorie bolognesi e 9 trevigiane.

Matteo Chillo, bolognese, ex di giornata, commenta: «Domenica a Bologna cercheremo di confermare questo trend di buoni risultati, sarà fondamentale avere continuità durante tutto l'arco della partita, cosa che non sempre siamo riusciti a fare. Ci stiamo lavorando in allenamento perchè ci stiamo ancora conoscendo, quindi piano piano andrà sempre meglio e sicuramente troveremo più facilmente gli automatismi. Domenica andiamo sul campo di una squadra che in questo momento magari ha qualche difficoltà comprensibile perchè è una squadra totalmente nuova che sta anche facendo degli aggiustamenti in corsa, perciò è normale che la Fortitudo abbia un periodo di alti e bassi in questo inizio. Senza dubbio però saranno animati da sentimenti di rivalsa e vorranno ricominciare a trovare un equilibrio, in più cercheranno di far valere il fattore-campo. Non andiamo di certo a Bologna pensando che sia una partita facile, anzi, tutt'altro, ma stiamo lavorando bene». Per Treviso la prossima partita dopo Bologna sarà domenica 14 novembre al Palaverde contro Vanoli Cremona (19.30). Biglietteria già aperta su www.trevisobasket.it (sezione biglietteria) o su Vivaticket.it e nei punti vendita fisici di Vivaticket.