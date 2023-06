Arriva l’ufficialità di Treviso Basket: Frank Vitucci sarà il nuovo allenatore

Adesso è ufficiale. Dopo aver annunciato l’approdo di Simone Giofrè come direttore sportivo, la Nutribullet ha confermato l’arrivo, sempre dalla Happy Casa Brindisi, di Francesco "Frank" Vitucci come capo allenatore. Dopo sei anni in Puglia, il collaudato duo si trasferirà nella Marca con l’obiettivo di consolidare la posizione di Treviso Basket nella massima serie.

Vitucci ha all’attivo oltre 650 panchine in Serie A e due premi di Coach of the Year (2013 e 2021) e con Brindisi, assieme a Giofrè come ds, ha ottenuto ottimi risultati portando la squadra dalla zona retrocessione alla presenza fissa nei playoff. Un’evoluzione che anche a Treviso si augurano di vedere. Non si tratta di una prima volta a Treviso per Vitucci, anzi. Il nativo di Cannaregio è stato vice allenatore, dal 2003 al 2009, e head coach, nella stagione 2009/2010, della Benetton Basket.