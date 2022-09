Novità per il Fregona Calcio: da quest'anno sulle maglie ci saranno anche le Grotte del Caglieron

Nella bellissima cornice delle Grotte del Caglieron nelle scorse ore sono state presentate la prima squadra del Calcio Fregona asd, che affronterà il campionato 2022/23 in prima categoria, e l’organizzazione 2022 – 23 del settore giovanile. Come mai un luogo così particolare e inusuale? Lo abbiamo chiesto al presidente della società Marco Thomas Tomasi, giovane imprenditore originario di Cappella Maggiore appena eletto .

"Ho avuto modo tramite l'Amministrazione Comunale di incontrarmi con la presidente della locale Pro loco, attuale gestore del parco Grotte del Caglieron, e grazie alla disponibilità del loro Consiglio abbiamo buttato giù le basi per una collaborazione che ha l'obiettivo di valorizzare reciprocamente le nostre realtà. L'intesa c'è stata sin dal primo momento, perché entrambi vogliamo lavorare, ognuno nel proprio ambito, a favore del territorio". "Sarà motivo di orgoglio - riferisce Francesca Bertolin, presidente dell'associazione Pro loco - vedere il logo del parco sulla divisa della prima squadra. Oggi il valore di un territorio si comunica tramite tutte le realtà presenti, con modalità trasversali e allargate, sia verso l’interno che verso l’esterno. Insieme all’Amministrazione Comunale, e alle altre associazioni coinvolte per concretizzare azioni comuni da inserire nel progetto di sviluppo turistico di Fregona, si aggiunge ora l’ASD Fregona Calcio, realtà che è nel cuore di molti. In modo concreto , comunicheremo l’intento Comune attraverso lo scambio di visibilità di due realtà che sono riconosciute come eccellenze”.

“Il risultato è frutto ancora una volta, di sinergie che si moltiplicano nel nostro Comune, segnale tangibile di un ottimo clima”, il commento dell’assessore allo Sport Giovanni Andreetta. Nell'accordo è previsto anche un contributo economico, somma che con quanto già raccolto dagli sponsor e messo a disposizione dalla squadra stessa e dall'Amministrazione Comunale sarà d’aiuto per la nuova attività .

Durante la presentazione, il commosso passaggio di testimone, da parte dell’ex presidente Andreetta, ora presidente onorario al nuovo presidente Marco Thomas Tomasi e a seguire la premiazione di Andrea Uberti, giocatore classe ’83 distintosi per l'impegno, l’esempio e la dedizione nei confronti del calcio dilettantistico e per l’attaccamento alla maglia del Calcio Fregona. Presente alla cerimonia Giuseppe Ruzza, presidente della Federazione Gioco Calcio del Veneto che ha consegnato alcuni omaggi da parte della Federazione. A seguire, sono saliti sul “palco” naturale, della Grotta di Breda tutte le formazioni Erano presenti, oltre ai dirigenti della squadra, l'assessore allo sport del Comune di Fregona e il sindaco Patrizio Chies che sono intervenuti elogiando la squadra. La cerimonia si è conclusa con un brindisi tra gli intervenuti, negli spazi esterni del centro visite del Parco.