Fuoriquota, cambia il numero obbligatorio dal prossimo anno

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto nella sua riunione del 30 Aprile 2023, ha deliberato di non modificare quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti e quindi di mantenere invariato quanto sotto specificato, in ordine agli obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2023/2024, ai campionati regionali maschili di Eccellenza e di Promozione.



In sostanza i fuoriquota obbligatori in campo nei due campionati non saranno più tre ma scendono a due, ovvero un nato nel 2003 e un altro nel 2004.



Per quanto riguarda la Prima Categoria, Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha deliberato la non obbligatorietà di giocatori fuori quota per la stagione sportiva 2023/2024, a differenza delle ultime stagioni nelle quali un giocatore under andava per forza schierato.