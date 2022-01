Gara della Befana: al posto del put sul green si è giocato con la scopa

Si è tenuta giovedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, un’originalissima gara della Befana al Golf Club Montebelluna. Si è trattato di una gara con la formula della Louisiana a coppie, dove tuttavia, sul green occorreva puttare, imbucare con la tradizionale scopa della Befana. I giocatori si sono sbizzarriti nel cercare un modo per utilizzare la scopa, anche se ha prevalso la tecnica stile biliardo, colpendo la pallina con la punta del manico. L’ilarità e il divertimento non sono mancati. Alla fine hanno prevalso le coppie formate da Paolo Casalatina e Gabriela Michielotto, dominatori assoluti del campo sia con i bastoni che con la scopa, a cui è stato assegnato il premio (ovviamente una calza della Befana) per il primo lordo, raggiungendo 38 punti stableford (calcolati sull’handicap dei giocatori) e 31 punti medal, davanti alla coppia Zumbo-Piaser, che si sono aggiudicati il premio per i primi netti con 37 punti stableford. La calza per la miglior coppia mista è andata invece alla coppia Bonaldo-Bortoletto. L’originalissima competizione, unitamente alla precedente gara natalizzia tra “Renne e Babbi Natale”, è stata ideata dalla socia del Club, Giorgia Vegli.