A Gavardo Stefano Gandin della Zalf-Fior torna al successo

Dopo tre secondi posti, un terzo, tre quarti e un quinto collezionati in questo 2021 Stefano Gandin è tornato finalmente ad alzare le braccia al cielo. L'alfiere della Zalf Euromobil Désirée Fior ha centrato il successo nel Trofeo Gs Gavardo che si è disputato a Gavardo (Bs) al termine di un'altra bella prestazione di squadra offerta dagli atleti dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior.

Una gara veloce e molto combattuta quella bresciana che ha fatto registrare diversi attacchi e che si è risolta con uno sprint a ranghi ristretti nel quale Stefano Gandin ha messo a frutto il suo spunto veloce riuscendo a regolare nettamente in volata tutti gli avversari. Un successo strameritato e inseguito da tempo per il trevigiano di Mareno di Piave, classe 1996, che ha potuto così tornare ad alzare le braccia al cielo a distanza di quasi un anno dall'ultimo successo, targato 2020, ottenuto sul traguardo di Cascina (Pi).

"Quando vince un ragazzo come Stefano è festa per tutta la nostra squadra. Lui è uno dei più generosi del nostro team e dopo tanti piazzamenti meritava di raccogliere questa vittoria" ha sottolineato il ds Gianni Faresin. "Questo successo è un pò la sintesi di tutte le sue qualità: è stato bravo a tenere nei tratti in salita, ha saputo azzeccare l'azione vincente e ha concluso con uno sprint perfetto. Oggi non c'è altro da aggiungere se non fargli i complimenti".

Nel fine settimana la Zalf Euromobil Désirée Fior ha saputo essere protagonista anche ieri al Gp di Carnago (Va) che ha visto Stefano Gandin e Riccardo Verza chiudere rispettivamente in quarta e quinta posizione; quest'oggi, invece, al Memorial Daniele Tortoli corso sulle strade aretine settima piazza per Alex Tolio ottava per Gabriele Benedetti. Martedì la compagine trevigiana tornerà in gara a Sommacampagna (Vr) per il tradizionale Gp Fiera di Sommacampagna, poi il via per il Giro del Friuli Venezia Giulia.