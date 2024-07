Polisportiva Casier, poker d'oro del campionato italiano "Ginnastica in festa"

Sei padiglioni della Fiera di Rimini, 30 campi di gara, 15 mila atleti, 650 società provenienti da tutta Italia: ecco i numeri di “Ginnastica in Festa” – Summer Edition, l’annuale appuntamento che, in nove giorni di gare, ha assegnato i titoli nazionali di livello Silver. La Polisportiva Casier vi ha partecipato con 36 ginnaste, accompagnate da una decina di tecnici, che si sono ottimamente comportate, conquistando quattro vittorie e un totale di nove piazzamenti - otto individuali e uno a squadre – nella “top ten” di categoria.

Sul gradino più alto del podio, Agnese Favaretto, prima nella categoria LB Avanzato Senior 1, Maddalena Pinna, leader nella categoria LC Avanzato Junior 1, Noemi Lorenzo, senza rivali nella categoria LC3 Avanzato Junior 2, e Germano Crosato, impostosi nella categoria LC Senior. Un fantastico poker che ha confermato il talento di ginnaste e ginnasti della Polisportiva Casier, società di grande tradizione.

Da segnalare anche gli altri piazzamenti: il quinto posto di Alice Lucchese (LC Avanzato Junior 2), il sesto di Alissia Larrea (LB Base Allieve 1) e le ottave piazze di Giorgia Stevani (LB Avanzato Allieva 3) e Lucrezia Trabucco (LD3 Base Senior 2). Ottimo, poi, il quarto posto delle ragazze della Polisportiva Casier nella gara a squadre della categoria LB Avanzato Allieve. Merito di Carmen Acierno, Giorgia Stevani, Matilde Bertollo, Alessia Battistella e Petra Trevisi.

Per la Polisportiva Casier una trasferta da ricordare e un’esperienza importante, non solo dal punto di vista tecnico, per tante ginnaste, anche in età molto giovane. A Rimini si tornerà dal 5 all’8 dicembre 2024 per “Ginnastica in Festa” – Winter Edition. La Polisportiva Casier promette di essere ancora protagonista.