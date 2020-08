Ciclomercato 2021: il giovane Giovanni Cuccarolo si accasa alla Borgo Molino

In casa Borgo Molino Rinascita Ormelle prosegue il lavoro dello staff del presidente Pietro Nardin nell'allestimento della formazione 2021; dopo aver ufficializzato la scorsa settimana l'arrivo di Matteo Scalco, il team grigio-nero-verde può festeggiare anche l'arrivo di Giovanni Cuccarolo. Si tratta di un altro atleta di grande talento, trevigiano, classe 2004, cresciuto nel vivaio della Postumia 73, dotato di un ottimo spunto veloce che ha saputo mettersi in luce anche in alcune delle gare più impegnative del calendario giovanile.

"Seguiamo Giovanni già dallo scorso anno e ci ha impressionato positivamente perchè è un atleta completo che sa essere competitivo sui percorsi ondulati e riesce ad imporsi anche nelle volate affollate" ha spiegato il ds Cristian Pavanello. "Con Giovanni abbiamo trovato subito l'intesa: è un ragazzo serio a cui piace impegnarsi in bicicletta. Sono certo che si troverà bene tra le nostre fila. Con questi primi due innesti inizia a delinearsi la nostra rosa per il prossimo anno, ma arriveranno preste altre belle novità".