Giro del Friuli: Borgo Molino in trionfo con Alberto Bruttomesso

Il 19° Giro del Friuli Venezia Giulia si è chiuso in trionfo per la Borgo Molino Rinascita Ormelle. La quarta ed ultima tappa, corsa da Fiume Veneto a Porcia (Pn) ha sancito in maniera definitiva il primato in classifica generale di Alessandro Pinarello. Il ragazzo diretto da Cristian Pavanello e Carlo Merenti ha mantenuto sulle proprie spalle dalla prima all'ultima tappa la maglia giallo-blu di capo-classifica conquistata nella cronometro a squadre disputata al Velodromo Bottecchia di Pordenone.



Pinarello ha superato indenne gli insidiosi traguardi di Cimolais e Tarcento, tappe nelle quali andando all'attacco, giorno dopo giorno, ha rafforzato il primo posto in classifica raccogliendo anche una quarta e una seconda piazza di tappa. Nell'ultimo atto, andato in scena quest'oggi, la Borgo Molino Rinascita Ormelle ha svolto un lavoro egregio controllando ogni attacco e accompagnado nel migliore dei modi verso lo sprint un imbattibile Alberto Bruttomesso. Il vicentino non si è sfatto sfuggire l'occasione e con una volata di rara potenza ha preceduto tutti gli avversari conquistando la sua quinta affermazione personale in questo 2021. Una settimana da leoni quella che ha regalato ai colori nero-verdi il secondo successo consecutivo nella classifica generale del Giro del Friuli Venezia Giulia dopo la vittoria di Davide De Pretto, targata 2020.



"E' stato un bel Giro. Siamo partiti con il piede giusto e questo ci ha aiutato tantissimo. Io mi sentivo bene e i risultati di Cimolais e Tarcento lo hanno confermato. Anche oggi non è stato semplice controllare tutti gli attacchi ma grazie ad una squadra formidabile ci siamo riusciti ed è arrivata una vittoria finale che mi rende davvero molto felice" ha commentato Alessandro Pinarello. "Voglio dedicare questo successo a tutta la squadra e agli sponsor che ci consentono di gareggiare e di crescere settimana dopo settimana".



Entusiasta dopo un'altra volata vincente, Alberto Bruttomesso: "In questi giorni sapevamo che avremmo dovuto supportare al meglio Alessandro e ci siamo riusciti. Nonostante questo mi era rimasta qualche energia da spendere nel finale di Porcia e, sfruttando il lavoro delle altre squadre nell'ultimo chilometro, sono riuscito a rimanere nelle posizioni buone per la volata. Quando ho visto lo striscione d'arrivo ho dato tutto e sono riuscito a prendermi un'altra bella soddisfazione che voglio dedicare alla squadra e alla mia famiglia". Oltre al successo in classifica finale e nella tappa odierna, la Borgo Molino Rinascita Ormelle ha conquistato con Alessandro Pinarello anche la maglia rossa della classifica a punti e con Marco Di Bernardo la maglia fucsia della classifica riservata agli atleti friulani.



Festa grande, quindi, in casa Borgo Molino Rinascita Ormelle con il presidente Pietro Nardin che può esultare per un'altra grande impresa confezionata dai propri ragazzi: "Vincere una corsa a tappe non è mai facile ma, soprattutto, per farlo, serve oltre ad un atleta forte una squadra compatta al suo fianco. In questi giorni noi siamo stati tutto questo e molto di più: voglio complimentarmi con i ragazzi e con i tecnici per il grande risultato ottenuto nella prima gara a tappe del 2021".



Impeccabile il comportamento dei ragazzi diretti da Cristian Pavanello che, dopo quattro giorni di gara può finalmente lasciarsi andare alla gioia per il successo finale: "Sapevamo di avere una squadra competitiva e in forma per puntare al successo finale. Insieme abbiamo superato ogni difficoltà: i ragazzi sono stati straordinari nel correre uniti per un obiettivo comune. Ora avremo qualche giorno per recuperare le energie e poi ripartiremo alla volta dei prossimi obiettivi stagionali con l'entusiasmo e la convinzione di aver centrato un altro grandissimo risultato".